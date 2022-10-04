Воронеж сможет за счет бюджета поддержать наших бойцов

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Правительство РФ дало муниципалитетам право закупать и передавать в вооруженные силы беспилотные летательные аппараты, электронику, приборы ночного видения, тепловизоры, туристическое снаряжение, автозапчасти, лекарства, продовольствие, стройматериалы, инструменты и другие необходимые вещи. Многие из них требуются и воронежцам, прибывающим в войска в рамках частичной мобилизации.

Постановление позволяет использовать для этих целей средства местного бюджета, но за исключением субвенций из вышестоящего.

– Наконец-то мы сможем на законных основаниях подключиться к той огромной работе по поддержке Вооружённых сил, которую по поручению губернатора Александра Гусева ведёт областное правительство. Уже поставил финансистам, юристам и другим структурам администрации города ряд задач: изыскать среди объема собственных доходов бюджета средства, которые мы сможем направить на эти цели, изучить потребность и проработать логистику передачи вещей в воинские части, где служат мобилизованные воронежцы. Параллельно будем исследовать возможности и складские запасы поставщиков, оперативно готовить закупочные процедуры, – подчеркнул мэр Воронежа Вадим Кстенин.

При этом глава города уточнил, что необходимо взаимоувязывать все виды поддержки, чтобы не дублировать ее.

– В этой работе будем действовать в постоянной координации и по согласованию со структурами правительства области – у них уже есть необходимый опыт, – написал в своем телеграм-канале Вадим Кстенин.

Оценивая решение правительства в своем телеграм-канале, депутат Государственной Думы Игорь Кастюкевич также отметил:

- Радует, что Воронеж вновь оказался в числе первых городов, кто отреагировал на данное постановление конкретными действиями. Они и раньше помогали. Причем не только парням на передовой, но и жителям освобожденных территорий. Теперь будут помогать комплектовать мобилизованных воронежцев, чтобы у них было все необходимое с собой. Это правильно.

Игорь Юрьевич также прокомментировал петиции, которые создавались в соцсетях на счет отказа от Новогоднего оформления:

– Поддержка СВО – однозначный приоритет сейчас. Но, нельзя забывать одну важную вещь! Наши бойцы воюют там как раз за то, чтобы дети (как свои, так и дети в освобожденных территориях) могли радоваться праздникам и чувствовать себя счастливыми. Счастливыми не когда-нибудь завтра, а здесь и сейчас. Время СВО пройдет и закончится, но другого детства у наших детей уже не будет. Безусловно, нужно корректировать расходы и подходить к их формированию с учетом нужд времени. Но и «ставить мирную жизнь на паузу», ни в коем случае нельзя, – подытожил народный избранник.