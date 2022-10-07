Дети и жены мобилизованных воронежцев будут ездить в общественном транспорте бесплатно

В Воронеже дети и жены горожан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, будут бесплатно ездить на городском общественном транспорте. Об этом 6 октября рассказал мэр Вадим Кстенин в своем Telegram-канале.

Решение было принято по маршрутам, которые обслуживает наш «Воронежпассажиртранс».

– При поддержке губернатора Александра Гусева мы значительно нарастили его мощность, открыли новые направления, сейчас муниципальное предприятие обслуживает около 30 процентов всего пассажиропотока, – пояснил градоначальник.

Поддержать эту инициативу попросили и руководителей транспортных компаний. Со стороны частных перевозчиков возражений не было, отметил Вадим Кстенин. И выразил им искреннюю признательность.

Глава города рассказал, что в ближайшее время структурные подразделения мэрии проработают процедуру выдачи проездных документов членам семей мобилизованных воронежцев. О сроках и механизме реализации новой меры поддержки в Воронеже сообщат дополнительно.

Напомним, ранее городские власти приняли решение по поддержке семей, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации – их дети смогут бесплатно посещать детские сады и питаться в школах.