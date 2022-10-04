В детских садах Воронежа детей мобилизованных будут принимать бесплатно

Решение принято на встрече с родственниками мобилизованных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дети мобилизованных воронежцев будут посещать детский сад бесплатно. Такое решение принял мэр Вадим Кстенин на встрече с семьями мобилизованных в Советском районе во вторник, 4 октября. По его словам, речь идет о полном освобождении от родительской платы.

- Такое общение позволяет получить от людей обратную связь и выработать ровно ту меру помощи, которая нужна сейчас. По итогам встречи в Советском районе принял решение дополнительно поддержать семьи, - пояснил мэр.

Кроме того, в школах детей из таких семей обеспечат бесплатным питанием независимо от возраста. Мэр поручил профильным чиновникам подготовить проекты соответствующих решений Гордумы.

Вадим Кстенин также отметил, что на встречах часто поднимают вопрос экипировки мобилизованных. Теперь давать ответ можно более детально – у муниципалитета появилось право закупать необходимые вещи. Уже продуман план действий.