«Становится жутко, когда выезжаешь на убийство детей»: воронежский следователь рассказал о резонансных преступлениях

Андрей Шевелев: "В каждой ситуации нужно детально разбираться". Фото - СУ СКР по Воронежской области

15 января свое 12-летие отмечает Следственный комитет России. Это ведомство всегда на слуху у граждан, поскольку его сотрудники занимаются наиболее резонансными уголовными делами и тяжкими преступлениями. Работа следователей – не сериал. Порой им приходится видеть на месте преступления картины пострашнее, чем в фильмах ужасов. О резонансных делах 2022 года, нововведениях в Уголовном кодексе России и извращенцах мы поговорили с Андреем Шевелевым, руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Воронежской области.

– Андрей Леонидович, говорят, праздничных дней у следователей не бывает?

– Сейчас дни уже в одну вереницу складываются. Одно могу сказать – следователю приходится работать практически всегда, несмотря на выходные дни и праздники. Новогодняя ночь – не исключение. За годы работы многое чего бывало, даже когда всем отделом выезжали на преступление, начиная с 28 декабря и заканчивали работу только 15 января. Даже неудобно говорить, поскольку такова специфика нашей работы. Что касается близких, то моя семья все понимает, и дети нормально к этому относятся. Они же другого ничего не видели (смеется – прим. ред). Здесь главное держать баланс: если ты что-то не додал, значит, надо находить время и стараться им это вернуть в свободное время.

Андрей Шевелев: У преступников из 90-х срабатывает принцип: «Грабь награбленное». Фото - СУ СКР по Воронежской области

НЕ ДОСТАВАЙСЯ ЖЕ ТЫ НИКОМУ

– 2022-й год каким для вас был? Можете сказать: расследование вот этого дела зацепило?

– 2022-й сам по себе сложный год, но наш отдел справился. Вот недавно мы завершили расследование уголовного дела о попытке заказного убийства. Оно интересное в плане доказывания. В селе Новая Ольшанка Нижнедевицкого района мужчина «заказал» бывшую жену и ее сестру. Он обратился к своему знакомому, которого местные жители характеризовали как сурового человека, способного на поступок криминального характера. Предложил ему за услугу 100 тысяч рублей и автомобиль. Мужчина, действительно, оказался суровым - после такого предложения пошел в полицию с этой информацией. Деятельность заказчика документировалась в течение нескольких месяцев. «Киллер» отговаривал его, но тот был очень настойчив, и сотрудники полиции обратились к нам с материалами для возбуждения уголовного дела - стало понятно, что заказчик настроен серьезно. Даже аванс предполагаемому исполнителю выделил - подписал расписку на машину, которая, кстати, на бывшую жену была оформлена. Начали выяснять – пара развелась года три назад. Двое детей остались жить с женщиной. Но страсть у фигуранта к бывшей жене не прошла. Он наведывался, устраивал скандалы, его даже судили за избиение женщины. Был случай, когда пришел, сгреб всю ее верхнюю одежду, документы, телефон дочери и сжег все это. Усугубило ситуацию то, что бывшая жена стала встречаться с другим мужчиной, и он об этом узнал. История, как у Островского в пьесе «Бесприданница»: не доставайся же ты никому! А сестра, по его мнению, мешала им наладить отношения. Сейчас это уголовное дело передано в суд.

САМОЕ ЖУТКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

— Андрей Леонидович, а какое преступление могли бы назвать самым жутким?

— Убийство двоих детей 7 и 8 лет в Терновке матерью и ее братом. Сейчас в районе возбуждено также уголовное дело о халатности в отношении органов местной власти. Дело в том, что сама мама, Вероника Тимофеева, выросла в психоневрологическом интернате. Ее родители также страдали психическими заболеваниями, но никого из них в живых не сталось. Девочка закончила интернат и переехала в Терновку. Ее должны были контролировать уполномоченные органы, а они ее «упустили». Затем Вероника вышла замуж, родила детей. Соседи, местные жители о ней отзывались хорошо, никаких отклонений в ее поведении не замечали. И тут ее находит родной брат Константин, с которым они не виделись лет 12-15. Они начинают общаться, с мужем последовал развод, а брат переехал к ней.

До убийства Веронику Трофимову вызвала в школу учитель из-за проблемы с поведением одного из ее сыновей. Попросила провести беседу. Она провела… Вместе с братом… Первого они утопили в ванной. Все это происходило в присутствии второго мальчика, которому они говорили: «Вот видишь, он себя плохо вел, с ним такое случилось». А после этого взяли молоток и разбили ему голову.

Потом пошли к соседке и сказали, что убили детей, а та уже сообщила правоохранителям. Веронике и Константину Тимофеевым предъявлено обвинение в убийстве двух малолетних, совершенное группой лиц. Мы ждем результаты экспертизы на их вменяемость. Хотя тут и так все очевидно… А мы какие-то фильмы ужасы смотрим, хорроры. Есть сюжеты пострашнее, и они рядом, буквально через стенку у тебя такое происходит!

В поисках доказательств. Фото - СУ СКР по Воронежской области

ЗА ПЕДОФИЛИЮ - ПОЖИЗНЕННОЕ

— В последние годы замечаете, что каких-то преступлений в Воронежской области становится больше?

— Да. Против половой неприкосновенности детей. Когда я начинал работать в правоохранительных органах, о педофилии разговоров не было. Одно из первых дел, которое я направлял в суд, было году в 2007-м. Вот с тех пор начали ужесточать законодательно наказание за подобные преступления. Сейчас работа продолжается. Санкции все суровей и суровей: недавно ввели в статьи об изнасиловании и иных действиях сексуального характера несколько новых пунктов. Поправки касаются самых злостных нарушений и расширяют возможность применения пожизненного срока.

– Почему, на ваш взгляд, такое количество извращенцев развелось?

– Я несколько лет назад думал: наверное, раньше не было таких преступлений, а потом вдруг они появились. Сейчас думаю иначе: возможно, они были всегда. Просто, например, в советское время люди боялись этой сущности, об этом не говорили открыто, опасаясь осуждения и разговоров. А сейчас отношение к таким фактам поменялось – таким преступлениям максимально противодействуют не только правоохранители, но и общественность.

— Нередко подростки не хотят слушать родителей, остерегаться, вести себя иначе, доверять родителям. Не верят, что с ними что-то плохое может произойти…

— Не верят. Это характерно для подростков. И мы с вами хоть и взрослые люди, а тоже верим, что плохое не с нами произойдет. А дети сегодня воспитываются соцсетями, интернетом. Они настроены на позитив – солнышко встает, впереди целая жизнь. Так оно и есть, но порой для некоторых это заканчивается плохо. Был у нас в области один трагический случай – парень с девочкой вместе учились в одном классе, шли из школы домой. Что-то «перемкнуло», он ее изнасиловал и задушил, тело спрятал. Преступление мы раскрыли, он сознался, но ребенка уже нет… В последующем парень осужден. В наше время подросткам надо быть осторожными.

КАК ПО ЦЕПОЧКЕ

— А какое необычное для Воронежа уголовное дело было?

— Лет пять назад я бы сказал, что оно необычное в плане состава преступления, потому что там потерпевшие – мальчики-подростки. Сейчас уже и это становится обыденностью. Подозреваемый – 30-летний мужчина. Он знакомился с мальчиками из неполных семей, в которых мама трудится на двух работах, воспитанием заниматься некогда. С кем-то знакомился через Интернет, с кем-то через «сарафанное радио». Кого-то «приманивал» деньгами, а тех, кто послабее, просто развращал. Встречался с ними и на съемных квартирах, и просто в машине. Один эпизод стал известен, а потом, как по цепочке, вскрылись и другие. Сейчас он уже осужден.

ПРИВЕТ ИЗ 90-Х: ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ

— В сводках, как в лихие 90-е, стали появляться преступления о похищениях людей и вымогательстве. С чем это связано?

— За последние два года у нас таких уже три или четыре уголовных дела было. Это выходят на свободу те, кого посадили за решетку в 90-х, нулевых. Они «сбиваются в стаи» и промышляют. Недавно в селе Чертовицы Рамонского района 67-летний мужчина сидел вместе с 18-летним внуком в собственном атомобиле. К ним подъехала другая машина, вышли трое мужчин, один из них схватил парня, затащил в свой автомобиль и уехал. Двое других ждали, пока дедушка не написал расписку на 30 млн рублей. Хорошо, что еще ничего не сделали с внуком, в других случаях увозят, держат взаперти. В ходе следствия выяснили, что один из похитителей – бывший киллер, несколько лет назад вышедший из колонии, где отбывал наказание за убийство.

Зачастую такие люди, выйдя на свободу, социализироваться не хотят, работать тоже. Единственное, что умеют – совершать преступления. Порой и потерпевшие не совсем чисты перед законом. Потому срабатывает принцип: «Грабь награбленное».

На месте преступления. Фото - СУ СКР по Воронежской области

ИМ ПЛЕВАТЬ, КОГДА ОНИ ПРЕСТУПАЮТ ЗАКОН

— Андрей Леонидович, а бывало ли вам когда-нибудь жалко преступников?

— Один раз. В 2004 году. Я приехал на вызов: женщина в общежитии на улице Южно-Моравской в Воронеже убила сожителя, один раз ударила ножом в сердце. Мы планировали ее арестовывать. Думал тогда, по молодости, из-за недостаточности опыта: удар ножом - это ведь убийство. Однако в суде выяснилось, что история оказалась немного иной, чем казалось сначала.

Сожитель постоянно избивал женщину, занимался торговлей наркотиками, вовлек в их употребление 16-летнего сына… Она собралась в тот день встретиться с подругой. Сожитель зашел, юбка ему показалась у нее слишком короткой, начал ее избивать. Я как сейчас помню - телевизор у нее в комнате старенький был, кнопки западали, и она небольшим ножиком их переключала. Женщина от безысходности его схватила, отмахнулась, а удар пришелся сожителю в сердце… В итоге ее действия переквалифицировали на статью 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Вот тогда мне было жаль, что она попала в такую жизненную ситуацию. Для себя вынес урок – в каждой ситуации нужно детально разбираться, оценивая доказательства в совокупности.

А в целом преступников, с которыми приходится сталкиваться, не жалко, потому что, как правило, те, кто совершает убийства, причинение тяжкого вреда здоровью и другие подобные преступления, в этот момент «подогреты» алкоголем, наркотиками и им нет дела ни до чего, когда они переступают черту закона. И сколько бы ты не отработал в следствии, тебе становится жутко, когда выезжаешь на убийство детей или сразу нескольких человек!

«Комсомольская правда» поздравляет всех сотрудников воронежского следствия с днем образования ведомства. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо государства, общества и закона. Мира и добра вам и вашим семьям!