«Рабыня» о своих бедах на ферме под Воронежем: «Мы жили в будке, гражданский муж заставлял моего шестилетнего сына пить водку»

Соня с детьми. Фото предоставлено волонтерами. Фото: другой источник.

Женщина из Бурятии Соня (имя изменено), которую волонтеры вывезли в Москву после того, как она пожаловалась на то, что ее держали в рабстве на ферме в Новоусманском районе, рассказала о своих бедах подробнее:

- Приехала просто денег заработать, а попала в ужасные условия. Долго мы жили в помещении, скорее похожем на будку. В новый дом, который хозяева три года строили, переехали только 31 декабря 2021 года. Никакого рабочего договора у меня не было. От безысходности сошлась с мужчиной из Таджикистана, работавшем на этой ферме. Он вскоре стал поднимать руку на моих детей. Ребятишки порой побесятся, пораскидают что-нибудь, бардак натворят, а он их за это бьет. Причем не только пьяный, но и трезвый так себя вел. Ревновал меня. С сестрой созваниваюсь, а он говорит: «Что, любовник звонит?». Ругались с ним из-за детей постоянно. Он моего сына (ему шесть лет) заставлял водку пить. Ребенок не хотел. А он разбавил ее соком и заставил выпить. Говорит: «Ты болеть не будешь». Как-то недавно поссорились: он меня ударил в глаз сильно, до сих пор не проходит. Я ему тоже в нос, у него кровь потекла. В общем, решила убежать от него.

Соня утверждает, что в этот дом они переехали только на Новый год, а до этого жили в будке. Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Как это удалось?

- Сестре пожаловалась, она дала телефон волонтеров. Я с их с работником созвонилась, адрес свой сказала. Мой сожитель выпить любит. Я ему пиво налила много, он крепко заснул. Мне позвонил волонтер, собрали вещи, оделись и уехали.

Дальше с женщиной поговорить не удалось, ей надо было кормить детей. А потом номер оказывался то занят, то никто не отвечал.

Волонтеры общественного движения «Альтернатива», которые помогли Соне выбраться с фермы, сообщили, что сейчас она находится в гостинице представительства Бурятии в Москве. А в ближайшее время женщина планирует уехать к сестре в Улан-Удэ.

Напомним, у родственника владельцев фермы совсем другая версия по этой ситуации. Их дядя Тимур рассказал, что его племянники все для нее делали, построили ей дом, а бил ее только гражданский муж. И что работница говорит неправду, потому что у нее не все в порядке с головой. Кроме того, женщина выкладывала посты в Тик-ток, были среди них и веселые.