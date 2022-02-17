Родственник новоусманских «рабовладельцев» показал дом, где жила работница из Бурятии

Здесь, по словам родственника владельцев фермы, жила женщина. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В селе Второе отделение совхоза имени Дзержинского, откуда сбежала женщина из Бурятии, заявившая, что там ее сделали рабыней, есть крепкие дома, но есть и развалюхи. Дом, стоящий рядом с фермой, скорее относится к первым. Дядя владельцев агропредприятия утверждает, что работница из Бурятии жила именно в нем. Он даже согласился показать его изнутри.

- Смотрите, вот кухня, плита, все есть. Дом купили осенью, там еще не все сделали, но уже сейчас там вполне можно жить. Узбеков нанимали, чтобы все работы сделать. Вот несколько комнат, душ, стиральную машину для этой женщины купили, чтобы у детей все чистое было. У меня, клянусь, на даче все хуже, чем в этом доме. Племянники планировали мебель купить еще. И она вот так им за добро отплатила. У нее не все с головой в порядке, наверное, ее кто-то научил.

- Давно она убежала?

- Дня два назад. Знаю, потому что я недавно приезжал. Три-четыре дня назад. И ее видел. Был у женщины этой синяк под глазом. Я пошутил, сказал: «Двуногий бычок поставил?». У нее сожитель такой, тоже не очень с головой дружит. Она сказала, что упала. Попросил ее показать новый дом, она туда меня пригласила. Я посмотрел, порадовался. Не представлял, что потом такое случится.

Впрочем, у соседей другая точка зрения. По их мнению, работнице из Бурятии жилось совсем не сладко, был случай, когда ей угрожали расправой. Местные жители утверждают, что с фермы часто бежали трудившиеся на ней люди. Подробнее об этом смотрите здесь.