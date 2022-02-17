Соседи о новоусманских «рабовладельцах»: «Много раз от них люди бегали, одного мы приютили»

На ферме после того, как в соцсетях появилась история "рабыни", собралось немало народу. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Мы попытались разобраться в жуткой истории, всплывшей на просторах интернета. Напомним, общественники приютили женщину, бежавшую с фермы в Новоусманском районе. Она заявила, что ее там использовали как рабыню, заставляли ухаживать за стадом в 50 коров и никуда не отпускали.

«С ФЕРМЫ РЕГУЛЯРНО ЛЮДИ УБЕГАЛИ»

Второе отделение совхоза имени Дзержинского, где это случилось, не выглядит благоустроенным населенным пунктом. Крепкие дома соседствуют с жуткими развалюхами. Кстати, в 2013 году там уже был «рабовладельческий» скандал. 33-летний владелец фермы в селе Парусное все того же района. В своих владениях мужчина держал у себя несколько десятков человек. Их искали в области среди безработных и бомжей, привозили, а затем отбирали документы. Потерпевшими в итоге признали всего четверых (большинство жителей фермы, бывшие зэки, не стали предъявлять претензий). Хозяин и его помощники принуждали своих «работников» к тяжелому труду и запрещали покидать территорию. Когда те не слушались, избивали их палками и шлангами, засовывали в рот солому. Однажды рабочего обмотали цепью и снимали на камеру, повторяя, что он раб. Хозяина фермы Сурена Б. в итоге осудили на четыре года колонии.

Но вернемся к нынешнему скандалу. Ферма оказалась не очень похожа на агропредприятие. На ней виден дом, а дальше какие-то другие постройки. Рядом с фермой стоит не очень фешенебельная двухэтажка. По швам не трескается, но выглядит не очень презентабельно.

Местные жители охотно рассказали о фермерах и о женщине, назвавшей себя их рабыней:

- Что на привязи ее не держали, это точно. Но ходила она недалеко – только по нашей улице. Дети ее, мальчик Батыр и девочка Света, диковатые были. Не сказать, чтобы они голодали, на ферме всегда можно найти что поесть. Но давали им конфетку, брали так, что понятно было – сладостями не избалованы. Как и мама с сожителем неухоженные бегали, но ничего не поделаешь ферма, грязь, навоз. Хотя мама стирала вещи, видели, как вешала на веревку.

Одна из женщин вспомнила:

- Моей сестре жаловалась эта бурятка, что ее убить хотят. Вроде как за непослушание. А может за то, что убежать хотела.

Местные жители также рассказал, что это не первый случай побега с фермы:

- Хозяева приехали из Парусного, сначала у них были две коровы, потом стали еще докупать. Людей брали то ли с вокзала, то ли еще откуда проблемных. У некоторых, наверное, отбирали документы, а у других их и вовсе не было - хозяевам еще лучше. Одна женщина и два молодых парня на ферме угнали машину, отъехали немного, опрокинулись и дальше на своих двоих убежали. Их вроде не поймали. Других ловили на трассе, били и возвращали назад. Одного парня лет 27 из Беларуси мы сами приютили. Он три месяца у нас жил. Хозяева к нам приходили, «разборки» устраивали, но мы его им не отдали. Помогли сделать документы этому парню.

Местные жители уверены: хозяева удерживали работников против их воли. Фото: Юрий КОЗЛОВ

«ЭТА ЖЕНЩИНА С ГОЛОВОЙ НЕ ДРУЖИЛА – ЕЙ ДОМ ПОСТРОИЛИ, А ОНА ТАК ОТПЛАТИЛА»

К самой ферме приехало много силовиков, и нас ненавязчиво оттуда «попросили». Впрочем, жители дома подсказали, где живут владельцы этого предприятия.

В селе давно не видели столько представителей силовых структур. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Во дворе стояли два сотрудника силовых структур и мужчина, оказавшийся родственником владельцев фермы. Точнее, их дядей. Пока те с ним общались, мы поговорили с соседом. Он ничего необычного в доме напротив никогда не замечал. Пожилой человек сказал:

- Нормальные соседи, мои дети с ними дружили. Ничего необычного, ни криков, ничего другого подозрительного.

После общения с силовиками дядя, представившийся Тимуром, охотно поделился своим видением этой ситуации:

- Женщина, которая все это написала в соцсетях, с головой не дружит. Мои племянники едва ли не больше своих работников на ферме вкалывают. А ей осенью построили дом. Там она жила со своим мужчиной-узбеком. У него, кстати, тоже с головой не все в порядке. Как-то недавно приехал, увидел, что у этой работницы под глазом синяк. Пошутил, спросил: «Двуногий бычок, что ли ударил?». На мужа намекнул. Сказала, что оступилась, упала. Вы поглядите, как она жила с этим узбеком и детьми. У меня на даче такого дома нет.

В этом доме живут хозяева фермы. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Тимур провел нас в дом (тот самый, что рядом с хозпостройками). Надо сказать, грязи внутри не было. Но он производил впечатление необжитого. Хотя стиральная машина в душе стояла, в комнатах были диваны. Но другой мебели не было.

Дядя владельцев фермы утверждает, что в этом доме жила женщина из Бурятии. Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Племянники собирались ее покупать, только осенью дом построили, - объясняет Тимур. – А вот их работница черной неблагодарностью отплатила. Видно, ее кто-то научил. Кстати, у нее с сожителем нехорошая история случилась. Тоже по осени. Она ребенка родила, и от него отказалась.

Тимур ответил и на два неприятных вопроса. Оказалось, что первый «рабовладелец» Сурен Б. – тоже его племянник.

- Но он не такой, бывало, что на него «находило». Из-за него вот и на других его родственников сейчас поклеп возводят. Хотя и ему приписали много лишнего. Он два года отсидел, сейчас в Новую Усмань уехал.

Спросили мы и почему местные жители уверены, что людей на ферме задерживали насильно. Тимур предположил:

- Возможно, у них конфликт был с племянниками. Ферма – такое дело. Иногда запах нехороший. Не нравится, вот и говорят, чего не было.

Надо сказать, что дядя владельцев фермы живет в Воронеже, сам может далеко не все знать. С его племянниками пообщаться не удалось. Председатель местного сельсовета посоветовал за комментариями обращаться в районную администрацию. Там нам сообщили следующее:

- В администрации Новоусманского района с большой тревогой воспринимают информацию о жительнице Бурятии, которая заявила о том, что была в фактическом рабстве. Поэтому сейчас администрации поселения и района оказывают полное содействие правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств. Отметим, в сельскую администрацию никаких тревожных сигналов не поступало, при этом, по словам соседей, девушка имела в распоряжении мобильный телефон, вела «ТикТок», общалась с односельчанами. На наш взгляд, на противоречивой информации сложно делать какие-то выводы, и мы надеемся, что сотрудники силовых ведомств смогут дать объективную оценку произошедшему.

ОТ АВТОРА

Село, где вся эта история случилась, в советское время было совхозом. Но после развала 90-х все там так до конца и не восстановили. Во всяком случае при беглом взгляде сложилось такое впечатление. Там, где цивилизованный бизнес не налажен, может возникнуть дикий. Когда работают там (не будем утверждать насильно или добровольно, в этом еще предстоит разобраться представителям силовых структур) явно не самые обеспеченные люди, а о каких-то комфортных условиях труда и говорить не приходится. Альтернатива пока для таких полузаброшенных сел – либо такое вот предприятие с сомнительными формами принуждения к работе людей, либо просто место, постепенно превращающееся в пустыню. Рабов в классическом смысле я там не увидел, но жить в этом населенном пункте точно, мягко говоря, не весело.