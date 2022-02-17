Под Воронежем женщину с двумя маленькими детьми сделали рабыней

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Об этой страшной истории рассказали активисты общественного движения «Альтернатива».

Соня (имя изменено) приехала вместе с маленькими детьми (сейчас им 4 и 6 лет, тогда было еще меньше) в Москву на заработки из деревни в Бурятии. В Москве девушке предложили работу в Воронежской области на ферме дояркой. Она согласилась, поскольку условия ее устраивали. Но на ферме ее ждал кошмар из фильма ужасов. Там ее быстро превратили в рабыню.

На ферме Соне приходилось следить за стадом из порядка 50 голов скота. Женщину также заставили сожительствовать с работником этого сельхозпредприятия. Тот насиловал ее, избивал детей, наливал им алкоголь. Поскольку Соня родом из деревни, девушка простая, она очень боялась куда-то обращаться. Владельцы фермы — братья с корнями из Закавказья. Они, по словам девушки, пугали большими связями в МВД, говорили, что помочь ей никто не сможет.

Общественники пытаются убедить Соню написать заявление. Но она боится, говорит, что ее найдут и убьют.

- Нам удалось освободить женщину благодаря ее подруге, - рассказали активисты «Альтернативы». - Соня смогла рассказать ей, что ее удерживают и убежать она не может. Сейчас она находится у нас в Москве. К сожалению, ничего хорошего за эту жизнь она не видела. Дети находятся в крайне запущенном состоянии. На днях впервые за долгое время Соня с ребятишками зашла в магазин. Там дети накидывались на все, что видели из игрушек и сладкого. В ближайшее время мы хотим отправить их домой. Также хотелось бы дать им небольшую сумму денег на первое время и купить игрушки детям. Если у вас есть игрушки, которые вы готовы были бы подарить этим детям, то напишите нам. Мы с удовольствием примем их.

В региональном управлении Следственного комитета дали следующий комментарий:

- Ситуация подлежит обязательному уточнению во избежание распространения недостоверной и непроверенной информации. Ждите комментария позднее.

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