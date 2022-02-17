Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 9:17

Под Воронежем женщину с двумя маленькими детьми сделали рабыней

Об этом сообщили приютившие ее после побега общественники
Олег КУЗНЕЦОВ
Комментарии (24)Комментарии (24)(24)
фото pixabay.com

фото pixabay.com

Об этой страшной истории рассказали активисты общественного движения «Альтернатива».

Соня (имя изменено) приехала вместе с маленькими детьми (сейчас им 4 и 6 лет, тогда было еще меньше) в Москву на заработки из деревни в Бурятии. В Москве девушке предложили работу в Воронежской области на ферме дояркой. Она согласилась, поскольку условия ее устраивали. Но на ферме ее ждал кошмар из фильма ужасов. Там ее быстро превратили в рабыню.

На ферме Соне приходилось следить за стадом из порядка 50 голов скота. Женщину также заставили сожительствовать с работником этого сельхозпредприятия. Тот насиловал ее, избивал детей, наливал им алкоголь. Поскольку Соня родом из деревни, девушка простая, она очень боялась куда-то обращаться. Владельцы фермы — братья с корнями из Закавказья. Они, по словам девушки, пугали большими связями в МВД, говорили, что помочь ей никто не сможет.

Общественники пытаются убедить Соню написать заявление. Но она боится, говорит, что ее найдут и убьют.

- Нам удалось освободить женщину благодаря ее подруге, - рассказали активисты «Альтернативы». - Соня смогла рассказать ей, что ее удерживают и убежать она не может. Сейчас она находится у нас в Москве. К сожалению, ничего хорошего за эту жизнь она не видела. Дети находятся в крайне запущенном состоянии. На днях впервые за долгое время Соня с ребятишками зашла в магазин. Там дети накидывались на все, что видели из игрушек и сладкого. В ближайшее время мы хотим отправить их домой. Также хотелось бы дать им небольшую сумму денег на первое время и купить игрушки детям. Если у вас есть игрушки, которые вы готовы были бы подарить этим детям, то напишите нам. Мы с удовольствием примем их.

В региональном управлении Следственного комитета дали следующий комментарий:

- Ситуация подлежит обязательному уточнению во избежание распространения недостоверной и непроверенной информации. Ждите комментария позднее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Заставляют попрошайничать, торговать и пасти скот»: общественники - о рабовладельцах в Воронежской области

После опубликования истории женщины, которую два года удерживали в плену в Новоусманском районе, мы выяснили, как становятся современными невольниками (подробнее)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ