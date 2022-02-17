«Заставляют попрошайничать, торговать и пасти скот»: общественники - о рабовладельцах в Воронежской области

Соня согласилась работать дояркой и лишилась свободы на несколько лет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Под Воронежем мать с детьми два года удерживали в рабстве. Такое заявление сделали волонтеры организации «Альтернатива». Они же предали эту историю огласке.

Согласно их данным, Соня (имя изменено) вместе с двумя малышами приехала из бурятской деревни в Москву на заработки. А уже в столице ей предложили отправиться в Воронежскую область, трудиться дояркой на ферме. Условия женщину устроили, и она с радостью согласилась на новую работу. Однако в Новоусманском районе из Сони сделали рабыню. Она не только ухаживала за скотом, но и оказалась вынуждена сожительствовать с другим работником фермы. Освободить женщину помогли все те же волонтеры.

Мы попросили прокомментировать ситуацию представителей региональной благотворительной общественной организации «Рассвет».

- К сожалению, такое явление, как рабство продолжает существовать. Случаев, чтобы мать удерживали вместе с детьми, не припомню, но с другими - сталкивались. Сейчас у нас находится мужчина, которого цыгане вывозили на различные дороги и заставляли попрошайничать. Жил у них несколько лет, а потом удалось сбежать. Помогаем восстановить ему документы, - рассказывает руководитель «Рассвета» Виктор Кочнев.

По его словам, зачастую такие рабовладельцы ведут кочевой образ жизни. Переезжают из одного населенного пункта в другой, а вместе с ними путешествуют и работники.

- Был еще мужчина, которого держали в плену для продажи дешевых электроинструментов. Человеку славянской внешности покупатели больше доверяли. Был для «хозяев» просто как палочка-выручалочка. Ему тоже удалось сбежать. Встречали людей, трудившихся на плантациях в Краснодарском крае, на территории ближнего зарубежья. Мы десять лет кормили бездомных у железнодорожного вокзала. Трафик большой, информации о подобного рода фермах поступало много. Теперь мы больше сосредоточены на помощи постояльцам наших приютов. Стараемся такие истории сильно не собирать, не вспоминать. У людей, которые вырвались из плена, остается сильный осадок в душе, а мы пытаемся помочь им изменить жизнь, - добавляет Виктор Анатольевич.

Координатор этой же организации Дмитрий Константинов подтверждает, что бездомные регулярно сообщают о трудовых фермах.

- В основном «поработать» приглашают выходцы из других стран и регионов. Фактически же люди остаются трудиться за еду. Иногда нам звонят «владельцы ферм» и просят направить к ним людей. Но мы не готовы брать на себя такую ответственность и отказываем им. Подобная практика очень распространена в Ростовской области. И все об этом знают. И наши участковые должны быть в курсе про эти фермы, но по каким-то причинам все замалчивается. А к следователям люди маргинальные, малообразованные, конечно, не идут писать заявления.

Дмитрий Константинов отметил, что Новоусманский район в контексте рабского труда упоминается не в первый раз. Действительно, в 2013 году под суд попал владелец фермы в селе Парусное все того же района. В своих владениях 33-летний мужчина держал несколько десятков человек. Их искали в области среди безработных и бомжей, привозили, а затем отбирали документы. Потерпевшими в итоге признали всего четверых (большинство жителей фермы, бывшие зэки, не стали предъявлять претензий). Хозяин и его помощники принуждали своих «работников» к тяжелому труду и запрещали покидать территорию. Когда те не слушались, избивали их палками и шлангами, засовывали в рот солому. Однажды рабочего обмотали цепью и снимали на камеру, повторяя, что он раб.

Весь этот кошмар вскрылся, когда один из пленников оказался в больнице с ожогами, переломами и сотрясением мозга. «Фермера» осудили на пять с половиной лет условно, однако прокуратура обжаловала это решение. Приговор пересмотрели, в феврале 2014-го мужчина получил четыре года колонии общего режима.

Связывает эти две истории не только общая география случившегося, но и тот факт, что у осужденного восемь лет назад и рабовладельцев, чьи имена называют общественники «Альтеранитивы» в 2022-м, одинаковые фамилии.

Надеемся, в ближайшее время силовики смогут пролить свет на эту историю.