Сыночек, мой родной, откликнись: мать ребенка, погибшего под завалами в Воронежской области, в шоке от трагедии

Фото предоставлено прокуратурой Воронежской области.

Трагедия случилась вечером 3 июня в селе Копанище. В недостроенном дачном доме на детей обрушилась плита перекрытия. Мальчишки забрались поиграть в ветхое сооружение. Одному было 8 лет, двум другим - по 12.

Новость об этом быстро облетела местные паблики в социальных сетях. Под одним из таких постов написала мама погибшего 12-летнего мальчика.

- Сыночек, мой родной, откликнись, я видела, что тебя целого несли, молю тебя! - пишет женщина. Судя по всему, она до сих пор в шоке и не верит в случившиеся.

Ниже свой комментарий оставила женщина, которая утверждает, что она - крестная погибшего ребенка.

- Зачем такие дома оставляют? - возмутилась девушка.

Стоит отметить, что это не единственный комментарий про злосчастный дом. Местные люди рассказали, что недострой стоит на том участке уже 20 лет, а хозяин давно уехал в другую область:

- Потихоньку дом разворовывали. Дети все время там лазили, а все потому, что Копанище нет для детей площадки, - написала Ольга.

Кто виноват в трагедии будет выяснять Следственный комитет. На данный момент возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).