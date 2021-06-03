После гибели трех школьников под завалами в Воронежской области возбудили уголовное дело

Правоохранители работают на месте ЧП Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

После гибели трех школьников под завалами в недостроенном доме в селе Копанище Лискинского района возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Вечером 3 июня мальчишки забрались поиграть в ветхое сооружение. Не известно, что произошло внутри, но конструкция не выдержала. Под завалом оказались все трое ребят. К сожалению, спасти их не удалось.

Следователи сейчас проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей.

- В ближайшее время будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти. В рамках расследования также будет дана надлежащая правовая оценка действиям лиц, ответственных за исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР по Воронежской области.