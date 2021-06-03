В Воронежской области трое детей погибли под завалами в недостроенном доме

Фото с места ЧП Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

В недостроенном дачном доме в селе Копанище Лискинского района на детей обрушилась плита перекрытия. Мальчишки забрались поиграть в ветхое сооружение. Одному было 8 лет, двум другим - по 12. Не известно, что произошло внутри, но конструкция не выдержала. Под завалом оказались все трое ребят. К сожалению, спасти их не удалось.

В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области сообщили, что 3 июня примерно в 18:10 местные жители позвонили на экстренный номер оперативных служб - 112 - и сообщили о ЧП.

Оставленный без присмотра загородный дом был 29-ым на улице Свободы. Как сообщил собственный источник «КП-Воронеж», участок и дом были заброшенными, там много лет никто не жил.

На место происшествия выехали расчеты местной пожарно-спасательной части, поисково-спасательного отряда из города Лиски, бригады скорой медпомощи. Для разбора завала на место был отправлен тяжелый кран от местной администрации.

Однако спасатели достали из-под завалов достали уже бездыханные тела. Местные жители сообщают, что родители школьников сейчас находятся в сильнейшем шоке, объяснить, что делали их дети в том доме, они не могут.

- На место происшествия выехал первый заместитель руководителя регионального управления СК, криминалисты и следователи аппарата управления в целях установления всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

Позднее было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).