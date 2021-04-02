Топ-5 самых страшных природных катаклизмов Воронежской области

Самые жуткие впечатления остались от лесных пожаров 2010 года. Фото: Николай ХИЖНЯК

Зима в 2021 году не спешит уходить. Хочется весны, а тут то сильный ветер, то снова холод возвращается. Порой такое настроение, что кажется: хуже уже некуда. Но это иллюзия. Воронежские синоптики напомнили действительно страшные катаклизмы, которые нам устраивала погода в прежние годы.

На первое место метеорологи поставили сильную жару в конце июня – начале августа 2010 года. Температура поднималась до +40…+42 градусов. Горели леса возле Воронежа и даже в городской черте. Огонь практически полностью уничтожил тогда еще поселок Масловка. Его тогда по сути построили заново. Сейчас в микрорайоне Масловка практически нет старых домов, их все уничтожил тот страшный пожар. Всего же в Воронежской области огонь «съел» почти 19 тысяч гектаров леса и сотни домов, множество людей остались без крыши над головой.

От Масловки в 2010 году почти ничего не осталось. Фото: из архива «КП»

Второе место – у мало кому известного природного катаклизма. Впрочем, возможно, его помнят люди средних лет и тем более пожилые воронежцы. В ночь с 25 на 26 июня 1988 года прошел сильный ливень с грозой и мелким градом. В сумме количество выпавших осадков составило 141 миллиметр, что больше двух месячных норм. Второй по силе дождь был 20 мая 1929 года. Но тогда выпало всего 113,4 миллиметров.

Так вот, летний ливень 1988 года вызвал жуткую катастрофу на железной дороге, которая только по счастливой случайности не закончилась человеческими жертвами. В 3.40 26 июня потерпел крушение пассажирский поезд Воронеж-Москва. Из-за дождя железнодорожное полотно размокло и сползло к водохранилищу вместе с поездом. Спасли большие деревья, которые росли рядом. Состав просто лег на них и тихо сполз к воде. В итоге пассажиры практически не пострадали.

Очень мощный ливень может не только людей с улиц распугать, но и поезд смыть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Третье место – у резкого перепада температур 30 декабря 1977 года. За один день перед новым годом температура из «плюсовой» упала до -30 градусов. Усилился ветер, началась метель. Для многих жителей области это стало полной неожиданностью. Риск, как минимум, подхватить бронхит, тогда был велик. Кстати, самый сильный ветер был зарегистрирован 3,5 года спустя - 1 августа 1981 года. Отдельные порывы тогда достигали аж 35 м/с.

Впрочем, были и более жуткие морозы, но они были не такими неожиданными. Первый вообще пришелся на военное время – на 22 января 1942 года. Мало того, что гитлеровские полчища хозяйничали в нашей стране, так еще и мороз был такой, что казалось, конец света наступил - -36,5 градусов. Ниже столбик термометра опускался только в Борисоглебске в феврале 1956 года – до -41,2 градусов.

Сильный мороз сам по себе неприятен, но особенно страшен, если он неожиданный. Фото: Олег УКЛАДОВ

Четвертое место – у мощного града, случившегося в Воронеже 14 августа 1961 года около трех часов дня. Он сопровождался сильной грозой, ливнем и мощным ветром. Градины имели в поперечнике 2-3 см, а крупные и вовсе 6-8 см. А самая мощная весила 420 граммов. В течение восьми минут град сбивал ветки деревьев, дырявил крыши, выбивал стекла в окнах домов. Градины лежали грудами и таяли очень медленно.

По пробоинам в шиферных крышах можно было судить, что на квадратный метр площади выпало примерно 10 крупных градин (диаметром более 4-5 см), а мелких было в 3-4 раза больше.

Сильный град - всегда стихийное бедствие. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Замыкает пятерку природных катаклизмов половодье 9 апреля 1970 года. Тогда максимальный уровень воды в реке Воронеж достиг отметки 94,69 метров. Тогда еще не было водохранилища, и пропускной способности русла реки ничего не мешало. Адмиралтейская (Успенская) церковь была затоплена до окон и даже выше. Под воду ушла и большая часть домов на улице Софьи Перовской.

А совсем недавно - в апреле 2018 года наводнение пришло в дома Калача и Новой Усмани. В южном райцентре Воронежской области вода в отдельных местах скрывала грузовики почти до крыши. Да и в Новой Усмани наделала немало бед.

Улица в Калаче во время наводнения 2018 года. Фото: из архива «КП»

Одним словом, дождемся настоящего весеннего тепла, утешая себя, что были времена, когда погода испытывала воронежцев на прочность значительно круче.