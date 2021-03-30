Последние новости Воронежа на 30 марта 2021 года: танцы у Вечного огня и арест виновника ДПТ

Главные новости Воронежа к сегодняшнему утру. Фото: из архива «КП»

В Богучаре девушка в короткой юбке устроили танцы у Вечного огня. Местные жители сообщили о случившемся в местный отдел полиции. Однако возмущения людей могут быть не совсем оправданы. В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области рассказали, что личность девушки, забравшейся на памятник, установлена. Ей около 30 лет. Местной жительнице требуется специализированная медпомощь. То есть она просто не может отвечать за свои поступки. Следователи также начали проверку по этому факту.

Предполагаемого виновника смертельного ДТП на Шишкова арестовали. Накануне в Коминтерновском районном суде состоялось заседание по этому уголовному делу. Напомним, 27 марта столкнулись три иномарки: «Тойота Марк», «Ниссан Кашкай» и «Фольксваген Тигуан». Выходившая из немецкой машины 38-летняя женщина погибла. Беременная девушка из «Ниссана» и восьмилетний ребенок попали в больницу. Предположительно, спровоцировал аварию 35-летний водитель «Тойоты». В его крови нашли 0,63 промилле алкоголя.

Воронежского солдата-срочника, расстрелявшего трех сослуживцев, отправят лечиться в Орловку. Медики обнаружили у Антона Макарова психическое расстройство. Чем раньше им удастся улучшить его состояние, тем скорее с ним будут проводить дальнейшие следственные действия. Сейчас Макаров подавлен, у него обнаружили нарушения сна, тревожность и заторможенность. По данным экспертизы, он не в полной мере осознает, что натворил.

В Воронеже на рабочей неделе потеплеет до +14 градусов. По данным синоптиков, днем температура будет подниматься до +14-ти, ночью – до +6. Однако продлится это недолго. На выходных подует северо-западный ветер. Он принесет с собой похолодание. Столбик термометра ночью снова будет чуть выше нуля, а днем - в районе +9.