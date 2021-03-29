Девушка станцевала на постаменте Вечного огня в Воронежской области

Судя по голосам за кадром, снимали все происходившее дети Фото: Анастасия КУЛАГИНА

«Живые помнят ваши имена. Ваш подвиг славит мир», - эти слова выгравированы на памятнике у Братской могилы защитников Родины в городе Богучар Воронежской области. По обе стороны от памятника расположены символические «стены памяти». В этом месте похоронены 1455 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Перед памятником, на небольшом квадратном возвышении, установлена чаша «Вечного огня» в виде пятиконечной звезды. На днях на этом постаменте устроила танцы некая девушка в короткой юбке. Видео, мягко говоря, непонятного поступка появилось в социальных сетях 29 марта.

Судя по голосам за кадром, снимали все происходившее дети. Кто-то из юных очевидцев кричал женщине, что столь значимое место не подходит для танцев. Но та, не обращая на это внимания, продолжила отбивать чечетку на мраморной плитке.

- Ноги сами идут в пляс! – отвечала танцовщица окружившим ее юным зрителям, при этом она исполняла нечто среднее между степом и ланце.

Местные жители сообщили о случившемся в отдел полиции по Богучарскому району. Однако возмущения людей и тот шквал негативных комментариев, что обрушился на девушку в социальных сетях, могут быть не оправданы.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области нам сообщили, что личность девушки, забравшейся на памятник, установлена. Оказалось, что ей около 30 лет. Женщине требуется специализированная медицинская помощь. То есть она просто не может отвечать за свои поступки.

Ранее следователи организовали проверку после появления видео с осквернением Братской могилы в Богучаре. Им предстоит дать объективную оценку танцам женщины.

- В рамках проверки будут установлены и опрошены очевидцы, представители органов местного самоуправления, даны поручения оперативным службам об установлении личности злоумышленницы, истребована и изучена архивная документация о месте воинского захоронения, выполнены иные проверочные мероприятия в целях всестороннего и полного выяснения причин произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в региональном СУ СКР по Воронежской области.

Быть может, местные жители так остро отреагировали на видео и потому, что это не первый подобный случай в Богучаре: примерно два года назад ученики младших классов местной школы, мальчишки 9 и 10 лет, сожгли венки на Вечном огне в центральном парке города. Тогда учеников поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.