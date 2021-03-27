В Воронеже пьяный на «Тойоте» врезался в «Ниссан»: погибла женщина на тротуаре

. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Вечером 27 марта страшная авария произошла на улице Шишкова. Около 20.10 у дома 107б столкнулись две иномарки, одна от удара перевернулась на крышу. По словам очевидцев, на месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели, и стоят «скорые».

. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

По предварительным данным полиции, водитель «Тойота Марк» врезался в попутный «Ниссан Кашкай». В итоге «Ниссан» перевернулся и снес стоявшую рядом с припаркованным «Фольксвагеном Тигуан» 39-летнюю женщину, она погибла.

Беременную 34-летнюю автоледи из «Ниссана» отвезли на обследование в перинатальный центр.

- На 36-летнего водителя «Тойоты» составлен протокол, он был в состоянии алкогольного опьянения, анализ показал 0,63 промилле, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.