Главу воронежского агроуниверситета отправили под домашний арест за присвоение премий сотрудников на 880 тысяч

Фото – Ленинский райсуд

Врио ректора Воронежского аграрного госуниверситета Алексея Попова отправили под домашний арест на месяц по делу о присвоении премий пятерых сотрудников из проректорского звена. Он пробудет там до 10 апреля включительно. Меру пресечения избрал ему сегодня Ленинский райсуд по ходатайству следователя. Об этом сообщили в суде сегодня, 12 марта.

Главу старейшего вуза региона заподозрили в покушении на присвоение денег в крупном размере с использованием служебного положения (ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 160 УК РФ). Следователь и прокурор поддержали заявленое ходатайство о домашнем аресте. Они просили отправить его в домашнее заточение, а вот адвокаты с этим не согласились. Защита просила о более мягком наказании – запретить ему определенные действия.

Напомним, Попова 10 марта задержали с поличным силовики прямо на рабочем месте, в его кабинете в главном корпусе ВГАУ. По версии следствия, в марте 2021 года по его приказу пятерым сотрудникам университета из проректорского состава были выплачены завышенные премии. Он заренее встретился с сотрудниками и озвучил им схему действий. После этого Алексей Попов заставил подчиненных часть денег их ему вернуть. Суммы составляли от 200 до 130 тысяч рублей. Четверо передали ему 680 тысяч рублей в период со 2 по 10 марта. Правоохранители нагрянули в его кабинет именно в тот момент, когда главе вуза передавала еще 200 рублей одна из его подчиненных. Всего врио ректора получил 880 тысяч рублей.

В тот же день после допроса его поместили в изолятор временного содержания. Вину свою Попов признал.

Напомним, ректор в аграрном вузе сменился в августе 2020 года. Временно исполнить обязанности был назначен бывший чиновник облправительства Алексей Попов. Он занимал пост - первого заместителя руководителя регионального департамента аграрной политики.