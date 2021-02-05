Родные младенца, погибшего при падении на него студента в Воронеже: «Мы всей семьей переживаем горе»

Обстоятельства случившегося выясняют силовики. Фото: Кирилл Мишин

Вечером 4 февраля в воронежском ЖК «Звездный» мама гуляла с грудничком в коляске. В тот момент, когда девушка свернула с тротуара, чтобы перейти дорогу, из окна 17-го этажа выпал 20-летний парень. Он угодил прямо на младенца. Молодой человек скончался сразу. Ребенка пытались реанимировать медики, но спасти его не удалось.

«КП-Воронеж» удалось связаться с дядей погибшего полугодовалого мальчика Ильи, братом отца:

- Мы всей семьей переживаем горе. Всем тяжело, - рассказал мужчина.

Кроме того, стало известно, что папа ребенка работает дальнобойщиком. В момент трагедии он был в рейсе. По его словам, «супруга на пределе». В семье есть еще один ребенок - четырехлетний Ваня.

Сейчас родители взаимодействуют с правоохранителями, больше ни с кем из посторонних они не готовы общаться.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Прокуратура Советского района Воронежа взяла на контроль ход расследования.

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