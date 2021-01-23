Водили хороводы и кидались в полицейских снежками: как в Воронеже прошел несанкционированный митинг

Митинг 23 января в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Сотни воронежцев собрались 23 января у памятника Платонову. В 14 часов там началась несогласованная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали на 30 суток после прилета из Берлина.

Митинг 23 января в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Спустя 10 минут после начала митинга количество участников визуально приблизилось к тысяче. Толпа двинулась по проспекту Революции в сторону площади Ленина. Почти сразу же горожане вышли на проезжую часть, но ее перекрыли сотрудники полиции. Одного бегающего по дороге мужчину задержали и отвели в автобус.

Митинг 23 января в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Так как проход по центральной улице оказался закрыт, митингующие направились в обход по Фридриха Энгельса, а затем свернули к кинотеатру «Пролетарий». Там их тоже ждала полиция, поэтому толпа разделилась и всяческими путями попыталась добраться до Кольцовского сквера.

Митинг 23 января в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Митинг 23 января в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

В этой промежуточной точке назначения митингующие «наткнулись» на сотрудников Росгвардии, от которых бросились врассыпную. Около часа горожане бегали от правоохранителей по центру города, чтобы пройти к площади Ленина. Когда же им это удалось, то основная масса людей разместилась у театра оперы и балета. Толпа начала скандировать различные лозунги, водила хоровод и кидалась в полицейских снежками.

Митинг 23 января в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Митинг 23 января в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Вскоре начались задержания. Правоохранители действовали аккуратно: хватали за руки и ноги, но никого не били. По информации наших корреспондентов, задержали более 20 человек, в том числе и оператора «КП-Воронеж».

- Стоял на тротуаре, метрах в семи от дороги и снимал видео. Ко мне подошли сотрудники полиции и попросили пройти в машину. Рядом забрали еще пару горожан. В автобусе сидели человек десять, - рассказывает Даниил Опарин.

Спустя некоторое время ситуация разрешилась. И наш оператор вернулся к работе.

Митинг 23 января в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Митинг 23 января в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Ближе к четырем часам дня митингующих практически перестали задерживать. Несмотря на то, что они продолжали оскорблять полицию. Правоохранители потихоньку оттесняли народ с площади, изредка сажали самых буйных в автобус. К этому времени люди и сами устали. После 16:30 горожане начали расходиться.

Митинг 23 января в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Митинг 23 января в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Точное количество участников несанкционированной акции и задержанных официальные органы пока не называют.

Митинг 23 января в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Напомним, ранее воронежская прокуратура призвала воронежцев не участвовать в митингах, а 21 января стало известно, что впервые в регионе суд отправил участника одиночного пикета под арест.