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Общество

В Воронеже прокуратура призвала не участвовать в митингах 23 января

Их повсеместно по России пытаются организовать сторонники Алексея Навального
Артем ИЛЬИН
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Стоять горой за любимца западных спецслужб Алексея Навального, мягко говоря, поступок странный.

Стоять горой за любимца западных спецслужб Алексея Навального, мягко говоря, поступок странный.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В региональной прокуратуре сообщили о многочисленных призывах в соцсетях устроить 23 января митинг на проспекте Революции. Повод известен – возвращение в Россию «берлинского пациента» Алексея Навального и его арест.

В надзорном ведомстве отметили, что эти акции с мэрией никто не согласовывал. Пяти активистам, пытающимся их организовать, объявили предостережения о недопустимости нарушений закона. А также напомнили о том, что их могут привлечь (и привлекут) к ответственности. Напомним, 19 января за публичную акцию по схожему поводу у кинотеатра «Пролетарий» жителю Воронежа дали пять суток административного ареста.

17 января якобы оправившийся от отравления Алексей Навальный прилетел в Москву. Тут же его отправили на 30 суток под арест в связи с уголовным делом, по которому он проходит обвиняемым. Все время нахождения за границей господин Навальный тесно общался с сотрудниками западных спецслужб и находился под их охраной.