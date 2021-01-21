В Воронеже суд впервые отправил участника пикета под арест

Ранее активист также привлекался к административной ответственности по той же статье Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

20 января Центральный районный суд Воронежа назначил местному жителю 5 суток административного ареста. Мужчину судили за повторное нарушение установленного порядка организации пикетирования (ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ). Эту информацию «КП-Воронеж» подтвердили в суде.

Воронежец 19 января принял участие в публичной акции у кинотеатра «Пролетарий» в поддержку политика Алексея Навального. Детали нарушения остаются неизвестны. Ранее активист также привлекался к административной ответственности по той же статье за аналогичные действия. По предварительной информации, это прецедентное решение суда в Воронеже: ранее участников публичных акций не привлекали к административному аресту.

Напомним, 18 января стало известно, что суд избрал мерой пресечения для Алексея Навального арест на 30 суток. Он останется под арестом до рассмотрения вопроса о замене ему наказания по делу «Ив Роше», об этом сообщил адвокат подсудимого.

17 января, Алексей Навальный прилетел из Германии в Москву. Сайт KP.ru сообщал, что политика задержали сразу после прохождения паспортного контроля в аэропорту «Шереметьево».