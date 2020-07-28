В Воронеже социальным предпринимателям рассказали, как привлечь инвестиции и выстоять во время глобальных изменений

После того, как понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие» были закреплены в федеральном законе, субъекты малого и среднего бизнеса, занимающиеся общественно полезной деятельностью, смогли официально закрепить свой статус. Мы рассказывали, что в марте 2020 года 17 первых претендентов (15 включено по факту) из Воронежской области включили в «социальный» реестр. По итогам второй волны в мае к ним добавилось еще 13.

21 июля при поддержке воронежского центра «Мой бизнес»и регионального отделения «Опора России» состоялась видеоконференция на тему: «Реестр социальных предприятий. Что дальше?». Пожалуй, это один из важнейших вопросов, который волнует всех, кто уже решился или только думает над тем, чтобы оформить свой статус официально. Модератором мероприятия выступила Наталья Чумак, начальник отдела развития МСП центра «Мой Бизнес».

В любом деле нужна решительность

- Сектор социального предпринимательства пока еще формируется и в стране, и в Воронежской области. Государство сейчас вносит в реестр МСП сведения о предприятиях, признанными социальными, чтобы понять, кто вовлечен в этот процесс. Получается интересная картина: мы привыкли делить производства на промышленные, аграрные и какие-то другие. С социальным предпринимательством все сложнее - эти люди и компании разнообразны по своим функциям. Но их объединяет единая задача - помочь людям. Сейчас стоит задача исследовать этот нестандартный сектор экономики и найти особый подход, - рассказывает Алла Титова, региональный представитель Фонда «Наше будущее» и «Фонда социальных инвестиций», член комиссии по социальному предпринимательству «Опоры России».

Предприниматели, реализующие социальные проекты или только задумывающиеся над идеей оказания помощи незащищенным людям, во время вебинара смогли узнать об институтах и мерах поддержки. На конкретных примерах участникам показали, как можно привлечь инвестиции для реализации проекта.

- Социальный предприниматель в первую очередь именно предприниматель. Не нужно ожидать, что что-то будут делать за вас. В любом деле нужна решительность. Если человек приходит в бизнес, то он должен постоянно действовать, учиться, развиваться. Например, во время видеоконференции мы обучали участников самопрезентации. Ведь многие даже не хотят и не умеют рассказывать о себе. Наши социальные предприниматели большие молодцы, они постоянно совершают подвиги. Но почему-то стесняются выходить за поставленные собой же рамки и, например, просить о помощи. Не надо ничего бояться. А уж тех же грантовых программ сейчас более чем достаточно, - отмечает Алла Титова.

Требуется совсем небольшая помощь

Одним из ключевых событий вебинара стало обсуждение механизмов и возможностей для того, чтобы подстроить бизнес к внешним изменениям. Участники смогли разобрать реальные кейсы.

- Не могу говорить про весь социальный бизнес, но той его части, что связана с образованием, очень трудно пришлось из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Это я знаю и по своему опыту, - утверждает Оксана Зализняк, руководитель Центра знаний и творчества «Киплинг», социальный предприниматель. - Во время пандемии проявилась основная ошибка многих предпринимателей, в том числе и социальных, - неправильно оформленные ОКВЭДы. Многие слишком поздно спохватились с переоформлением, поэтому не получили должной помощи. Эта ситуация показала, что нельзя халатно относиться к юридической составляющей бизнеса. Никто не был готов к такой ситуации. Но те, кто грамотно вел свое дело и имел хотя бы небольшую «подушку безопасности», а во время изоляции быстро перестроились на онлайн услуги, лучше справились с возникшими проблемами, сумели стабилизировать ситуацию.

Центр «Мой Бизнес» как раз позволяет бесплатно получить консультации действующим и начинающим предпринимателям в широком спектре услуг. Сопровождение опытных специалистов поможет избежать досадных ошибок, которые могут поставить под угрозу ваше дело.

- Если рядом будут люди, которые разделяют твое понимание бизнеса, и вы продолжите держаться вместе, тогда работа не остановится. Она найдет новые выражения. Это не громкие слова. Это опыт многих наших предпринимателей, - считает Оксана Зализняк.

Мы уже приводили в пример региональный учебно-ресурсный центр «Доступная среда», который занимается развитием инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями в Воронежской области. В этом году социальный бизнес среагировал на другой экстренный запрос и смог изготовить средства защиты от корона вируса для врачей реаниматологов и врачей скорой помощи. Стоит ли что-то еще говорить о важности таких компаний?

- Регион должен знать социальных предпринимателей в лицо. Инициативы, направленные на решение сложных социальных вопросов, требуют всесторонней поддержки. Ведь необходима, порой, совсем небольшая помощь: с оформление документов, доступной арендой помещений или, например, закупкой оборудования. Взамен, эти люди дадут гораздо больше всему нашем обществу, - говорит Алла Титова.

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