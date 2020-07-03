В Воронеже за время пандемии центр «Доступная среда» передал средства защиты от короновируса 4000 врачам.

День социального предпринимательства - молодая дата, ее начали отмечать в России с 2013 года. Из-за пандемии коронавируса в этот раз 28 июня обошлось без громких мероприятий. Однако о людях, которые занимаются решением острых общественных проблем не из-за желания заработать, а по зову сердца, стоит говорить, хотя бы потому, что это вдохновляет нас самих делать нечто большее.

В марте 2020 года 17 первых претендентов из Воронежской области при поддержке центра «Мой бизнес» включили в «социальный» реестр. По итогам второй волны в мае - 13 внесены в реестр МСП, как предприятия общественной направленности.

Одно из них - региональный учебно-ресурсный центр «Доступная среда», который занимается развитием инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями в Воронежской области. В этом году общественники среагировали на другой экстренный запрос...

Нужно включаться

- Мне позвонили мои друзья-врачи в конце марта, когда новый коронавирус только пришел в Воронежскую область, и сказали, что им нужна помощь со средствами индивидуальной защиты. Мы поняли, что ситуация достаточно серьезная и что нужно включаться. Подключили ребят, которые занимаются 3D-печатью. В общей сложности более 4 тысяч врачей получили от нас помощь. Мы предоставили свыше 10 тысяч изделий: защитные щитки, держатели для масок, респираторы, очки и некоторые другие вещи, - рассказывает руководитель РУРЦ «Доступная среда» Александр Попов.

Центр «Доступная среда» примкнул к общероссийскому движению «Мейкеры против COVID-19». Это объединение волонтеров - они безвозмездно передают медикам дополнительные средства защиты, созданные своими руками.

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- Ситуация требовала быстрого реагирования. Для реализации этого проекта мы потратили все свои ресурсы. Даже занимали деньги, чтобы справиться с большим объемом заявок. Мы создали чат, в котором объединили врачей, борющихся с COVID-19. И там принимали обращения. Это был короткий, но в то же время большой и емкий проект, направленный на точечное решение проблем, - комментирует Александр Попов. Когда же настал самый тяжелый момент, на выручку пришло Гражданское собрание «Лидер».

Цель - не прибыль, а общественное благо

Новый проект заметно увеличил и без того немалую нагрузку: «Доступная среда» поставляет оборудование адаптирующее здания для людей с инвалидностью. Общественники выполняют проектно-сметные работы и проводят аудит организаций на предмет доступности. Кроме того, в центре обучают основам оказания помощи инвалидам и помогают людям с ограниченными возможностями в трудоустройстве.

- Параллельно мы ведем сложнейший проект по капремонту котельной. Здание на улице Ворошилова в безвозмездную аренду нам предоставил город. На этой базе мы хотим сделать мастерскую для работы людей с инвалидностью. Собираемся там производить технические средства реабилитации и пандусы. Впереди дорогостоящие работы по электрике и отоплению. На объекте продолжают трудиться маляры. Получается красиво. Думаю, людям, которые там будут работать должно быть комфортно, - отмечает Александр Попов.

Тем, кто своей работой помогает заботиться о людях, самим нужна поддержка. Поэтому в центре «Мой бизнес» создан комплекс мер для малого и среднего бизнеса: от подбора оптимальной системы налогообложения до разбора юридических нюансов.

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- Государство создает систему поддержки предприятий, которые решают острые социальные проблемы. Уверен, что создание реестра станет началом для серьезной поддержки тех, кто будет в него включен. Власти понимают, что люди, которые управляют социальными предприятиями, могут работать, в некоторых случаях, даже эффективнее госструктур. Нам сильно помог центр «Мой бизнес»: к нам прислали представителя, когда мы сами были в цейтноте и физически не успевали заниматься документами. Он подобрал нужные формулировки и грамотно помог оформить заявку, - комментирует Александр Попов.

Определение «социальный бизнес» сегодня утверждено в законе. В скором времени власти должны определиться с тем, как будет организованна поддержка подобных предприятий. Однако у общественников есть и свои предложения:

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- Нам были бы нужны какие-то недорогие кредиты, грантовая поддержка при покупке оборудования, субсидии, налоговые льготы. Быть может, могли бы быть преференции при торгах, когда мы поставляем производимую нами продукцию. Или госзаказ: например, дать заказ на изготовление пандусов людям, которые сами вынуждены ими пользоваться. Они готовы выполнять эту работу дешевле и, уверен, сделают ее лучше, - подчеркнул Александр Попов. - Основная цель социального предпринимательства не прибыль, а общественное благо. Это самодостаточный механизм, способный эффективно работать долгое время.

Виктор ЛЕВШАКОВ