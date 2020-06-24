Парад Победы в Воронеже 2020: кадры и видео торжественного марша
Из-за пандемии коронавируса в России было принято решение перенести грандиозное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на 24 июня. Как минимум, треть воронежцев собирались вживую смотреть парад на площади Ленина.
Торжественное шествие репетировали несколько дней. В нем примут участие более трех тысяч военнослужащих (в их числе впервые будут 103 женщины-гвардейцы) и около 110 единиц вооружения, военной и специальной техники. Но если вы по тем или иным причинам не смогли посетить парад, предлагаем вам вместе с «КП-Воронеж» погрузиться в его атмосферу.
Ночью в Воронеже нанесли на тротуары специальную разметку, облегчающую соблюдение социальной дистанции, и провели сплошную обработку гипохлоритом натрия.
Проверяли всехФото: Татьяна МИСТЮКОВА
Трибуна тоже продезинфицирована, нанесены наклейки, помогающие соблюдать социальную дистанцию. На сидения разложены пакеты с маской, перчатками, санитайзером, водой.
Пускали горожан на просмотр парада Победы только при наличии индивидуальных средств защиты (маска, перчатки), а на подходах к рамкам металлодетекторов сотрудники Роспотребнадзора бесконтактно мерили температуру. Горожан с признаками ОРВИ просили не участвовать в мероприятии.
В то же время дежурила скораяФото: Татьяна МИСТЮКОВА
Начался парад Победы ровно в 10.00.
Обеспечение безопасности на параде Победы в Воронеже.
Ветераны были в отличнос настроенииФото: Татьяна МИСТЮКОВА
В параде принимают участие ветераны, которым накануне бесплатно сделают тест на коронавирус.
Ветеранов расположили в отдалении друг от другаФото: Татьяна МИСТЮКОВА
Некоторые пришли с портретами своих близкихФото: Татьяна МИСТЮКОВА
Традиционно по центру Воронежа прошли офицеры управления общевойсковой армии, смешанной авиационной дивизии, курсанты военно-воздушной академии, представители силовых структур, кадеты, курсанты и юнармейцы.
Вынос Знамени на параде Победы в Воронеже.
Начало парада в честь 75-летия Победы в Воронеже.
Все традиции парадов Победы были соблюденыФото: Татьяна МИСТЮКОВА
Участники парада маршировали нога к ногеФото: Татьяна МИСТЮКОВА
Современная техникаФото: Татьяна МИСТЮКОВА
Зрители наблюдали из Кольцовского сквера за проходящими военнымиФото: Татьяна МИСТЮКОВА
Конечно, особое внимание зрителей привлекли новые ракетные комплексы «Искандер», которые способны поражать цели на дальности до 500 км.
Современную технику сразу же принялись фотографировать многие воронежцыФото: Татьяна МИСТЮКОВА
За асфальт бояться не стоит - вся военная техника "обута" в специальные "башмаки"Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
Защитники ОтечестваФото: Татьяна МИСТЮКОВА
Трибуна для участников парадаФото: Татьяна МИСТЮКОВА
В 12.00 стартует акция «Весть Победы». В течение одной минуты будут гудеть автомобили, автобусы, а также включат сирены предприятия. Кроме того, на площади Победы выпустят в небо 50 голубей. Подробности акций вы сможете узнать в нашей подборке.
Техника на параде Победы в Воронеже 2.
Напомним, от салюта власти отказались. Импровизированный фейерверк обещают на телебашне. В честь праздника на объекте сделают красочную иллюминацию: на телевышке засияют звезды, георгиевские ленты, залпы салюта. Посмотреть можно с 21.30 до 23.00.
ИСТОЧНИК KP.RU