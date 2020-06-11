2020-06-11T17:03:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже 24 июня не будет салюта

Проведение парада тоже под вопросом
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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24 июня в Воронеже не состоится салют в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, перенесенной из-за коронавируса с 9 мая.

- Перенос сроков этого мероприятия будет обсуждаться позднее, - сообщили в правительстве Воронежской области -. Решение о проведении парада отложено до конца следующей недели.

Напомним, что показатели, определяющие возможность второго этапа снятия коронавирусных ограничений в Воронежской области, по прежнему не внушают надежды на быстрый выход из карантина. В частности, коэффициент распространения COVID-19 в регионе в два с лишним раза выше нормы

ИСТОЧНИК KP.RU

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