Коэффициент распространения коронавируса в Воронежской области в два с лишним раза выше нормы

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:37:26+03:00

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Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, по прежнему не внушают надежды на быстрый выход из карантина.

По состоянию на 11 июня, коэффициент распространения инфекции почти в 2,5 раза выше нормы - 1,95 (при норме 0,8). Существенно сократился и свободный коечный фонд для лечения больных с Covid-19 - 29,2% (при норме 50%).

Зато опережающими темпами проводится тестирование на коронавирус: на 100 тыс. жителей - 174,8 (при норме 90).

Напомним, 11 июня сообщили о еще одном умершем в Воронеже – 21-й жертвой коронавируса стала санитарка, которая заразилась не в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU