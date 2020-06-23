2020-06-23T09:14:43+03:00
Общество

Воронежская телевышка будет салютовать в честь парада Победы

Вечером 24 июня зажгут праздничную подсветку
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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24 июня зажгут праздничную подсветку на воронежской телевышке. В честь парада Победы разработали новый сценарий праздничной иллюминации: по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны вышка окрасится в алый цвет Знамени Победы, на объекте засияют звезды, георгиевские ленты, вспыхнут огни салютов.

- Праздничная иллюминация на антенно-мачтовом сооружении будет работать 24 июня с 21.30 до 23.00, - сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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