Воронежская телевышка будет салютовать в честь парада Победы
Вечером 24 июня зажгут праздничную подсветку
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24 июня зажгут праздничную подсветку на воронежской телевышке. В честь парада Победы разработали новый сценарий праздничной иллюминации: по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны вышка окрасится в алый цвет Знамени Победы, на объекте засияют звезды, георгиевские ленты, вспыхнут огни салютов.
- Праздничная иллюминация на антенно-мачтовом сооружении будет работать 24 июня с 21.30 до 23.00, - сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».
ИСТОЧНИК KP.RU