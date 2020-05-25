2020-05-25T14:00:51+03:00
Происшествия

В Воронежской области закрыли уголовное дело бывшего директора мясокомбината, застрелившего водителя

В суде посчитали, что он убил его по неосторожности. Дело прекратили в связи с примирением сторон
Артем ИЛЬИН
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Ружье обнаружили рядом с телом водителя.Ружье обнаружили рядом с телом водителя.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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22 мая в Грибановском районном суде прошло заседание по громкому делу 66-летнего бывшего директора Борисоглебского мясокомбината. Напомним, 31 октября 2019 года он застрелил своего 43-летнего водителя на охоте у деревни Красовка Грибановского района. Ружье тогда обнаружили рядом с телом. Первоначально в отношении начальника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», однако затем его переквалифицировали на часть 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В Грибановском районном суде в итоге посчитали возможным и вовсе прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. У водителя остались трое детей и жена. Старшей дочери от первого брака 21 год, она жила с мамой, но часто виделась с отцом. Во втором браке, который продлился больше 12 лет, у мужчины появилась еще одна дочь и сын. Девочке 10 лет. А мальчику в октябре 2019 года исполнилось шесть. Оставшаяся вдовой женщина работает парикмахером. Кроме того, живы и родители водителя. Получается, по крайней мере четверо взрослых родственников погибшего были не против закрытия уголовного дела.

Место, где произошла трагедия. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Место, где произошла трагедия.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Между тем, трагедия остается загадочной. Подруга семьи погибшего Екатерина (имя изменено) утверждает, что водитель и его шеф были очень дружны. Охота была их общим увлечением. Женщина уверена, что произошла трагическая случайность – возможно, неправильно поправили оптический прицел ружья. Поэтому пуля попала в водителя, стоявшего за мишенью, в которую якобы и стрелял бывший директор.

Все, что осталось на месте трагедии, взяли на экспертизу. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Все, что осталось на месте трагедии, взяли на экспертизу.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В то же время в соцсетях обсуждают информацию о том, что дочь руководителя предприятия является судьей Воронежского областного суда, якобы поэтому дело могут «замять». И, действительно, на сайте ведомства указана сотрудница с такой же фамилией и подходящим отчеством. Однако в то же время некоторые местные жители рассказывают, что директор сам пришел с повинной и не ищет способа избежать ответственности.

Также остаются неясными обстоятельства, при которых директор собственно и стал бывшим. Дело в том, что в сентябре 2019 года водитель, который через полтора месяца погиб, по документам стал единственным владельцем Борисоглебского мясокомбината. В ЕГРЮЛ есть сведения, что он выкупил 100% долю предприятия у того самого директора. При этом она находилась в залоге у бывшего владельца. Срок - до полной оплаты доли по договору купли-продажи. Еще любопытнее – что, по данным ЕГРЮЛ, погибший водитель по-прежнему числится единоличным собственником мясокомбината, где, по данным открытых источников, в 2019 году трудились 283 человека.

Звонок на мясокомбинат ситуацию не прояснил. Удалось только узнать, что производство на предприятия поделено на две части – собственно мясное и консервное. У каждого направления свой директор. Кто же на самом деле «рулит» предприятием, на мясокомбинате не пояснили. И намекнули, что и не особо хотят в это дело вникать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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