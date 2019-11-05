2019-11-05T15:11:03+03:00
Происшествия

В Воронежской области директор мясокомбината прострелил голову подчиненному

Подозреваемого задержали сотрудники полиции
Юлия ДИДЕНКО
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Фото с места преступления. Предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Воронежской области.Фото с места преступления. Предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Воронежской области.
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В карьере у деревни Красовка Грибановского района нашли тело 43-летнего жителя города Борисоглебска. У мужчины была прострелена голова. Рядом правоохранители обнаружили охотничье оружие. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.

Инцидент произошел 31 октября. По подозрению в убийстве задержали 66-летнего директора Борисоглебского мясокомбината. Погибший является его водителем. Об этом сообщили местные жители.

По данному факту следственными органами СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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