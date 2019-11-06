«Директор не хотел его убивать»: знакомая о гибели жителя Воронежской области на охоте

В Воронежской области во время охоты трагически погиб 43-летний сотрудник Борисоглебского мясокомбината Роман И. Мужчина работал водителем директора компании 66-летнего Вячеслава О. 31 октября они вместе уехали в охотничье хозяйство у деревни Красовка Грибановского района. Но один из них не вернулся.

«НАВЕРНОЕ, ПОПРАВЛЯЛ МИШЕНЬ»

Как рассказала «Комсомолке» подруга семьи погибшего Екатерина (имя изменено по просьбе женщины, - ред.), Роман и Вячеслав поддерживали хорошие отношения не только на работе, но и в свободное время. Охота была одним из излюбленных увлечений приятелей. Они часто отправлялись пострелять. Но в этот раз что-то пошло не так, и развлечение закончилось несчастьем.

Оружие нашли рядом с телом. Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Воронежской области.

По предварительным данным следователей, Роман получил пулю в голову. По словам Екатерины, семья мужчины считает, это произошло из-за случайности, и Вячеслав умышленно не мог выстрелить в своего водителя.

- Конечно, мы не знаем, что произошло, но предположили, что Роман поправлял мишень, которую сместил ветер, так он и получил пулю. Там расстояние около 800 метров, - рассказывает знакомая. - Повторюсь, у них с директором были реально дружеские отношения. То, что он не хотел его убивать - 200%.

После ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Директора мясокомбината задержали. Между тем в соцсетях обсуждают информацию о том, что дочь руководителя предприятия является судьей Воронежского областного суда, якобы поэтому дело могут «замять». И, действительно, на сайте ведомства указана сотрудница с такой же фамилией и подходящим отчеством. Однако в то же время местные жители рассказывают, что директор сам пришел с повинной и не ищет способа избежать ответственности. «Комсомолка» пытается связаться с семьей директора мясокомбината, но его родственники пока что не идут на контакт.

Фото с места преступления. Предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Воронежской области.

«ОБРАЗЦОВЫЙ ОТЕЦ И СЫН»

У Романа остались трое детей и жена. Старшей дочери 21 год, она жила с мамой, но часто виделась с отцом. У них были хорошие отношения. Во втором браке, который продлился больше 12 лет, у мужчины появилась еще одна дочь и сын. Девочке 10 лет. А мальчику только в октябре исполнилось шесть. Оставшаяся вдовой женщина работает парикмахером.

- У них была образцовая семья, поэтому эта шок для всех, - говорит Екатерина.

В родительской семье Роман был единственным сыном, поддержкой и опорой мамы и папы. Они уже пенсионеры и живут в деревне. Сын часто навещал их. А летом помогал отцу с пасекой. Пчелы были еще одним его увлечением.

- У него даже вредных привычек не было. Очень хороший мужчина, любящий отец и муж, - добавляет знакомая.

На работе о мужчине тоже отзываются положительно.

- Всегда поздоровается. Приветливый. Замечательный человек. Очень жаль, что так произошло. Конфликтов у него ни с кем не было на службе, - делится сотрудница Борисоглебского мясокомбината.

Похоронили Романа в субботу, 2 ноября. Проститься с ним пришли родные, соседи, коллеги.