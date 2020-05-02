2020-05-02T18:53:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже из окна больницы выпал один из врачей, замешанных в «коронавирусном» скандале

Александр Шулепов находится в реанимации
Ярослав ИВАНОВ
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Александр Шулепов.Александр Шулепов.
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Воронежские правоохранители и представители регионального департамента здравоохранения разбираются в обстоятельствах ЧП, случившегося в ночь с 1 на 2 мая в Новоусманской больнице под Воронежем. Из окна второго этажа выпал врач Александр Шулепов, проходивший лечение от Covid-19. У потерпевшего диагностировали перелом основания черепа, он находится в реанимации областной больницы.

- Ведeтся расследование инцидента, о его результат сообщим, как появится какая-то определeнность, - сказала «Комсомолке» пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Оксана Козлова.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, Шулепова скоро собирались выписывать. Что стало причиной происшествия, предстоит выяснить полицейским. Подробностей ЧП пока никаких.

Немногим более недели назад 37-летний Александр Шулепов засветился в «коронавирусном» скандале. Инициировал его коллега Шулепова, фельдшер Александр Косякин, с которым они вместе работают на «скорой».

20 апреля Косякин заявил в соцсетях о недостаточных мерах защиты персонала «скорой» при контакте с потенциальными носителями коронавируса. По словам фельдшера, с начала эпидемии COVID-19 сотрудникам неотложки ни разу не выдали защитных костюмов. Вместо этого фельдшеры контактируют с больными в хирургических халатах, шапочках и масках из воздухопроницаемых материалов.

Департамент здравоохранения и оперштаб Воронежской области опровергли заявления Косякина, назвав их фейком.

22 апреля фельдшера вызвали в полицию, предупредив об уголовной ответственности за распространение ложной информации. После чего в сети появилось новое видео, в котором Александр Косякин заявил, что Александр Шулепов получил положительный тест на COVID-19, но его заставляют продолжать работу. На видео Шулепов это подтверждает.

22 апреля Александра Шулепова положили в больницу.

Через несколько дней оперштаб опубликовал видео, где уже сам Шулепов рассказал, что предыдущее видео с Косякиным записал под влиянием эмоций.

- В тот день, когда мне сообщили о положительном результате на Covid-19, я незамедлительно сказал об этом старшему фельдшеру. Она позвонила главврачу, который сказал нам повременить пока, так как результаты могут быть ложноположительными. Я, конечно, на эмоциях, испугался своего состояния. Пока ожидал на улице решение начальства, с Косякиным была сделана видеозапись, где мы говорили, что нас не снимают со смены. Со смены нас, конечно же, сняли, но через час где-то, - рассказывал Александр Шулепов.

Врач Шулепов имеет стаж работы в «скорой» 14 лет. Работает в Новоусманской ЦРБ, а также в одной из частных служб «скорой помощи» в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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