«Заказывали одеяла из Америки»: как реконструкторы готовились к «Боям за Воронеж»

Звуки взрывов и стрельбы могли бы испугать горожан, но только не 26 января. В этот день на набережной водохранилища (напротив диорамы) прошла военно-историческая реконструкция, посвященная освобождению Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.

Реконструкция боев за Воронеж 2020.Фото: Ксения БОРТНИКОВА

На этот раз организаторы воспроизвели эпизод операции «Малый Сатурн», в результате которой советские войска прорвали оборону противника и разгромили основные силы 8-й итальянской армии. В ходе последующей Острогожско-Россошанской операции в январе 1943 года был разгромлен итальянский альпийский корпус. Завершилась итальянская кампания на Дону разгромом в ходе Воронежско-Касторненской операции и освобождением Воронежа в январе 1943 года.

Реконструкция боев за Воронеж 2020.Фото: Ксения БОРТНИКОВА

В 2020-м году в реконструкции приняли участие более 300 человек из 39 военно-патриотических клубов 23 городов России, Беларуси, Италии. Также были задействованы советский танк Т-70, реактивная установка «Катюша» БМ-13, бронеавтомобиль БА-64, противотанковые и полковые пушки обеих сторон, немецкий автомобиль «Опель Блиц». Действие сопровождалось большим количеством пиротехники, которое добавило реалистичности происходящему.

Реконструкция боев за Воронеж 2020.Фото: Ксения БОРТНИКОВА

По данным мэрии, посмотреть реконструкцию пришло рекордное количество зрителей – около 9 200. Военно-патриотический клуб «Набат» воспроизводит бои с 2009 года. Но ранее они собирали от пяти до семи тысяч человек. Возможно, причиной стала теплая погода в нынешнем январе. К слову, самих участников отсутствие снега и мороза тоже не расстроило.

Реконструкция боев за Воронеж 2020.Фото: Ксения БОРТНИКОВА

«Комсомолка» пообщалась с реконструкторами и узнала, используют ли они в современных боях оригинальную военную форму и сколько стоит пошить ее копию.

Реконструкция боев за Воронеж 2020.Фото: Ксения БОРТНИКОВА

«УДАЧНО КУПИЛ ПУЛЕМЕТ»

Михаил Суханов, председатель клуба «Тамбовский рубеж», участвовал в реконструкции в роли рядового Рабоче-крестьянской Красной армии:

- На мне форма образца до 1943 года. Потом она частично менялась, особенно под шинелью. Например, петлицы перешли в погоны. Дальше: стальной шлем образца 1940 года, под ним шапка-ушанка, противогазная сумка, разгрузка, вещмешок, в нем сухарная сумка, фляжка, запасные диски к автомату, гитлеровский штык-нож и лопата. Обут в обычные солдатские сапоги. Достать форму несложно: были бы деньги. Все можно купить, а если не покупается, то можно сшить. Так, шинель у меня заводская, а под ней форма – сшитая, из той же ткани, по тем же лекалам, с теми же пуговицами, что и в военное время. На ППШ (пистолет-пулемет Шпагина) видите: год изготовления 1943. На самом деле, все, что пришло с войны - истрепалось. Кроме патефона, граммофона и колюще-режущих предметов, ничего и не найти. С другой стороны, от общего количества людей реконструкторов не так и много. В какой-нибудь семье обязательно что-то да сохранится, и в конце концов всплывет на аукционе.

Михаил Суханов.Фото: Ксения БОРТНИКОВА

Михаил рассказывает, что две его формы - до 1943 года и после - обошлись примерно в 100-120 тысяч рублей. За одну шинель нужно отдать от шести до десяти тысяч, китель - в районе восьми, ППШ - 25-35 тысяч, а еще вся атрибутика: штаны, ватники, ремни, шапки, звездочки - перечислять можно долго. Кроме того, у реконструктора есть личный пулемет образца 1944 года. Говорит, одна из самых удачных покупок - всего 35 тысяч.

Андрей Болтнев из «Воронежского фронта» также выступал на стороне Красной армии. По его словам, форма советского солдата, действительно, в самом скромном варианте обойдется в 50 тысяч.

Андрей Болтнев.Фото: Ксения БОРТНИКОВА

- Оригинал найти сложно, да его и жалко надевать: может порваться, расползтись. Форму покупал самостоятельно, за свой счет. Хотелось одеться, именно как наши деды. Поэтому никакое термобелье не ношу: теплая шапка, шинель, под ней гимнастерка, свитер, галифе, нательное белье, керзовые сапоги. В любую погоду так. Что касается оружия: раньше оно было боевым, потом в него вварили штифты, и его безопасно можно использовать в реконструкциях.

Реконструкция боев за Воронеж 2020.Фото: Ксения БОРТНИКОВА

«ВЕЩИ ОТДАЮТ В ДАР»

Марина Ветрова из поискового отряда «Патриот» - реконструктор с 12-летним стажем. В этом году она второй раз выступала за мирное население.

- То, во что одеты гражданские, всегда собиралось по крупицам в деревнях и селах, у бабушек и дедушек из сундуков. Кто был обладателем всех этих вещей, как правило, не знаем. Нам их просто отдают со словами «осталось от родственников». Вот рядом стоит чемодан и кошелка, их нашли когда старый дом сносили. Выкинуть было жалко, поэтому хозяева отдали в дар нашему отряду. На мне шаль, плюшка (фуфайка), перчатки, юбка, чулки, валенки пробитые. Когда холодно, надеваем еще рейтузы. Но сегодня не стали - тепло. Все вещи 40-х годов. Посмотрите на перчатки, сейчас таких никто не носит, их не найдешь. Они выдавались солдатам, а те, когда проходили через село, отдавали женщинам, чтобы те не мерзли, - объясняет Марина. - Некоторые вещи иногда покупаем на блошином рынке. Например, шали или рушники с ручной вышивкой.

Марина Ветрова.Фото: Ксения БОРТНИКОВА

Так же собран костюм и Владимира Колосова из «Автобата» (Ливны). Фуфайку искал по складам и базам. Штаны подобрал наиболее подходящие: с вертикальными полосками. Сапоги старые завалялись у кого-то из знакомых. А «восьмиклинку» высматривал по рынкам. Нашел практически идентичную, со стороны и не отличить от оригинальной кепки. Во сколько она ему обошлась – уже и не вспомнит. Реконструкцией боев Владимир занимается около пяти лет.

Владимир Колосов.Фото: Ксения БОРТНИКОВА

«ВЫРУЧАЮТ БАРАХОЛКИ И АНТИКВАРЫ»

Немецкую форму найти намного труднее. Реконструктор «Воронежского фронта» Сергей Студенников рассказал, как готовился выступить в роли немецкого пехотинца:

- Как правило, такую форму делают на заказ или покупают готовую. По большому счету, все это реплика, копия. Я продолжительное время собирал свою. Полный комплект обошелся примерно в сто тысяч без оружия. Шинель - в районе десяти, китель - шесть, брюки - пять, сапоги от семи до 15, каска около пяти, плащ-палатка - десять, фляга - четыре. И это малая часть списка. Много атрибутики. Оригинальные в моей форме подсумки, пряжка ремня и каска. Правда, ее реставрировали. Найти такие вещи помогают антикварные магазины и барахолки.

Сергей Студенников.Фото: Ксения БОРТНИКОВА

«ВИНТОВКУ НАШЛИ В МЕСТАХ БОЕВ»

Председатель воронежской военно-патриотической организации «Дружина» Борис Артемов выступил в реконструкции рядовым второй венгерской королевской армии.

- Мы не только реконструкторы, но еще и поисковики. На мне венгро-австрийская каска со времен Первой мировой войны. Она оригинальная, выкопана в Воронежской области. Посмотрите на лопатку, одному из венгров не повезло: на ней видно отверстие от пули. Форма была полностью сшита: шинель образца 1935 года (на каждой пуговице корона Святого Иштвана), подсумки под винтовку «Манлихер», сухарная сумка с котелком и тарелкой одновременно, Y-портупея венгерская специфическая (отличие в том, что здесь есть масса полезных крючков для вещей), ботинки венгерские классические со стальными подковками, китель, галифе.

Борис Артемов.Фото: Ксения БОРТНИКОВА

Реконструктор уточняет: сшить всю форму - большая проблема, потому что им приходится заказывать в Америке одеяла образца 1934 года. Только эта ткань соответствует оригинальной венгерской.

- Подсумки заказывали в Болгарии, поясной ремень и «игрек» делали наши ребята по откопанным образцам, винтовку нашли в местах боев. Сколько стоит не отвечу! Супруга узнает, ждет меня развод! - смеется Борис. - Скажу так: вся амуниция вдвое дороже, чем на немцах.

«САМОЕ СЛОЖНОЕ – ОБУВЬ»

Большая делегация реконструкторов из Италии и представителей их клубов в России (более 30 человек) приехала в этом году в Воронеж. Член клуба «Forza Italia!» Сергей Андреев уже 12 лет участвует в подобных мероприятиях:

- На мне форма милиционера итальянской армии. Конечно, она не оригинальная. Вещи того периода жалко таскать по полям. Каска на мне 1933 года, стоит шесть-семь тысяч. Такие же использовали и после войны, поэтому их можно найти и за две тысячи. Интересная фляга - не похожа ни на немецкую, ни на советскую. Тут такая соска: не нужно даже откручивать крышку, чтобы попить, - продолжает Сергей. - Самое сложное в итальянской форме - обувь. У меня ботинки образца 1912 года. Одна из первых пар в России. Мастер делал по фотографиям, которые я ему показывал. Они обошлись мне в 12-13 тысяч. Добавьте панталоны, обмотки шерстяные, само собой - шинель. Порядка 13-15 тысяч. Винтовку взял в аренду. Какова ее стоимость - трудно сказать. Нет предела совершенству. Вместе с оружием, весь комплект итальянской формы может и до 300 тысяч доходить.

Сергей Андреев.Фото: Ксения БОРТНИКОВА

Итальянец Марко Массуро, с которым накануне общался наш корреспондент, добавил, что у них форма выходит дешевле. А все потому, что они заказывают ее в китайских онлайн-магазинах. Выходит всего 250 евро (около 18 тысяч рублей). Но если вещи оригинальные, то и иностранцам приходится платить больше. За отреставрированную оригинальную каску Марко доплатил еще 250 евро.

Марко Массуро.Фото: Ксения БОРТНИКОВА

Реконструкция боев за Воронеж 2020.Фото: Ксения БОРТНИКОВА

Реконструкция боев за Воронеж 2020.Фото: Ксения БОРТНИКОВА

Реконструкция боев за Воронеж 2020.Фото: Ксения БОРТНИКОВА

Реконструкция боев за Воронеж 2020.Фото: Ксения БОРТНИКОВА

Реконструкция боев за Воронеж 2020.Фото: Ксения БОРТНИКОВА