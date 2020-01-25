2020-01-25T20:13:20+03:00
Общество

«В Италии не знают о битве за Воронеж, но мы им расскажем»

Реконструкторы-иностранцы объяснили, что побудило их приехать в наш город
Татьяна МИСТЮКОВА
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Организаторы реконструкции вручили итальянцам благодарности.Организаторы реконструкции вручили итальянцам благодарности.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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Всю неделю в Воронеже идут мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистких захватчиков. В этой череде событий самое главное - реконструкция. Она состоится в воскресенье, 26 января, в ней примут участие русские и иностранцы: 18 итальянцев и один венгр. Они входят в международный клуб реконструкторов «Forza, Italia» (переводится как «Вперед, Италия»), его центральный штаб находится в Москве, а отделения в Санкт-Петербурге, Воронеже, Россоши и других городах.

«Комсомолка» пообщалась с реконструкторами «Forza, Italia». Так, глава международной делегации Алексей Федоров подчеркнул, что итальянцы в самом Воронеже не воевали. В 1943 году союзники Германии - восьмая итальянская армия - вели бои в районе Острогожска и Россоши. Но наш город вызывает у некоторых из их потомков интерес, как и все, что связано со Второй мировой войной.

Алексей Федоров планировал вместе с коллегами посетить в Воронеже музей «Арсенал», но он оказался закрыт на ремонт.

- Сегодня часть нашего коллектива должна пройти пешим маршрутом километров 10-12 по степи с выходом к реке, чтобы итальянцы прочувствовали на себе физические и моральные страдания, погрузились в нужную атмосферу. В прошлом году мы делали то же самое, но тогда было гораздо холоднее. Потом у нас состоится торжественный ужин, а завтра - битва за Воронеж, - рассказал реконструктор.

Элементы униформы созданы в специальных мастерских. Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Элементы униформы созданы в специальных мастерских.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Его коллега Марко Массуро приехал из итальянской Сардинии - остова в Средиземном море. Марко одет в униформу альпийского стрелка образца 1940-х годов. Эти горные стрелки как раз воевали в Воронежской области, многие здесь же и остались.

Его пиджак и панталоны сшиты из серого шерстяного сукна. Укороченные панталоны сужаются на икрах. Там они заправляются в высокие носки и подвязываются веревками. Пиджак на поясе перехвачен ремнем. На плечах у Марко зеленые погоны как обозначение причастности к стрелковому батальону. Но главный отличительный знак - типичная шляпа с пером. Обут Марко в коричные кожаные ботинки, которые больше подходят для европейской зимы. Если бы сегодня было минус 25 градусов, Марку могло бы не поздоровиться.

Элементы униформы созданы в специальных мастерских. Это копия униформы, оригиналы которой сохранились до наших дней. Но их берегут, так как старое сукно от войны и времени стало очень деликатным.

- У русских все то же самое - они шьют себе униформу. Никто не выходит на поле боя в оригинальных вещах. Их легко можно порвать, - пояснил итальянец.

По его словам, реконструкторы стараются воссоздать даже пуговицы, что, кстати, сделать не так просто.

- Например, в Италии в войну не хватало пластика, стекла. Тогда ученые изобрели материал, похожий на пластик, из переработанного сырья. Он застывал, и из него делали пуговицы.

18 итальянцев и один венгр примут участие в реконструкции. Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

18 итальянцев и один венгр примут участие в реконструкции.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Оба деда Марко воевали. Только один против австрийцев в Первую мировую войну, а другой - служил на флоте во время Второй мировой.

- В Италии не очень популярна тема войны. У нас, вероятнее всего, никто и не знает, что происходило в Воронеже 77 лет назад. Итальянцы знают о больших сражениях, таких как Сталинградская битва. Но благодаря современным технологиям, социальным сетям ситуация меняется. Мы публикуем отчеты о мероприятиях, и наши подписчики начинают интересоваться событиями, спрашивают, как это было. Мы знакомим их с историей, которую они не знали. Поэтому мы здесь, - отметил Марко Массуро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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