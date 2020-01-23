Выходные в Воронеже: дизайн из пластика, показ ретро-мод, военная реконструкция

ВЫСТАВКА ДИЗАЙНА

С 24 января в выставочном зале на Кирова, 8 работает выставка «Фантастик пластик», посвященная экологическому дизайну. Горожанам покажут, как можно использовать пластиковые изделия и отслужившую тару с пользой и красиво.

- Пластик – уникальный материал, который может получить вторую жизнь, если сдавать его в переработку, - рассказала Ольга Дружинина, заместитель директора по научной работе Московского музея дизайна. - Многие дизайнеры считают его материалом неограниченных возможностей и используют для создания самых разнообразных изделий – от украшений до арт-инсталляций.

Авторы проекта призывают зрителей изменить свое отношение к пластику и его вторичному использованию. На выставке зрители увидят работы зарубежных и российских дизайнеров и дизайн-студий. Это реализованные проекты и экспериментальные идеи использования пластика, отслужившего свой срок – объекты и фотографии предметов из переработанного пластика.

Выставка будет работать до 7 февраля. Вход свободный.

ХОР ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ

Уникальный творческий коллектив выступит с рождественской программой «Свет Христов просвещает всех». В этот вечер прозвучат яркие и эмоционально глубокие произведения - древние распевы, которыми славится Валаамский монастырь, погрузят слушателя в первые века христианства, откуда берет истоки знаменный, или как теперь его называют на острове, валаамский распев. Зрители услышат, как хвалят Господа в Греции, Сербии, Болгарии, Грузии, Аргентине в праздник Рождества. Прозвучат редко исполняемые произведения – AveMaria Пьяцоллы и «Паломничество» Рамиреса (зрителям знакома эта мелодия по передаче «В мире животных» в исполнении оркестра Поля Мориа).

Также в концерте прозвучат произведения Чеснокова, Рахманинова, а еще сочинения, написанные специально для рождественской программы руководителем хора Александром Бордаком.

Концерт пройдёт в ВКЗ 24 января в 19.00 (6+).

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ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ОСВОБОЖДЕНИЮ ВОРОНЕЖА

По 25 января в Воронеже пройдет выставка макетов вооружения, предметов экипировки и быта солдат РККА, документов и фотографий 40-х годов XX века, а также предметов, обнаруженных поисковиками на местах боев за Воронеж. Среди экспонатов будет представлен советский мотоцикл М-72. Экспозицию посвятили 77-ой годовщине освобождения Воронежа от фашистов.

Выставку можно посмотреть бесплатно с 11.00 до 17.00 на 3-м этаже центра Галереи Чижова. 25 января в 12.00 на выставке пройдет концерт и ретро-показ мод.

СКАНДИНАВСКОЕ КИНО

25 января в Воронеже пройдет фестиваль скандинавского короткометражного кино Nordic Shorts. В его программу вошли шесть фильмов из Швеции и Финляндии, номинанты и победители международных фестивалей, которые представляют актуальные жанры и темы.

Воронежские киноманы увидят два свежих фильма, снятых на 16-мм кинопленку, - «Палка» (Финляндия) и «В ожидании смерти» (Швеция). «В ожидании смерти» - камерная черная комедия-диалог между умирающим отцом и взрослым сыном. В их разговоре о нелепых вещах (о фарше в холодильнике) вдруг проскальзывает совершенно неожиданная тайна, которую отец хранил всю свою жизнь. Эта картина - наглядная иллюстрация человеческого качества откладывать самое главное на потом.

Показы пройдут в книжном клубе «Петровский», начало в 19.00.

ВЫСТАВКА В ДАЙ ПЯТЬ

25 января в 20.00 в «Дай пять» откроется выставка Миши Добровольского «Никогда больше не приду на выставку этого художника». Это картинки о положении вещей в мире, многогранности общественного мнения относительно современного искусства. Глубокий срез «художественного пирога», в котором каждый слой - это отдельные увлекательные темы, раскрытию которых художник посвящает не одно полотно, а несколько, комбинируя и совершенствуя свою формулу, а кое-где упрощая ее. Все это служит одной цели - настроить посетителя на серьезный лад, сбить его с ног, чтобы никто больше не хотел прийти на выставку этого художника.

ул. Пятницкого 52, 2 этаж, квартира 5. Начало в 20.00.

РЕКОНСТРУКЦИЯ БОЕВ ЗА ВОРОНЕЖ

Самым зрелищным событием программы празднования 77-й годовщины освобождения Воронежа от фашистов станет военно-историческая реконструкция. Действо пройдет 26 января в 14.00 на набережной водохранилища напротив музея-диорамы.

- На поле битвы зрители увидят технику и тяжелое вооружение - советский танк Т 70, реактивную установку "Катюша" БМ 13, бронеавтомобиль БА-64, противотанковую пушку 45 мм, полковую пушку, а также немецкие грузовой автомобиль "Опель Блиц", противотанковую пушку ПАК 36-37, пушку "Лейк 18", - сообщили организаторы мероприятия, военно-патриотический клуб "Набат". - В «Боях за Воронеж» примут участие более 300 реконструкторов из 33 военно-патриотических клубов 23 городов. В том числе приедут 30 реконструкторов из Италии.

Напомним, накануне памятной даты, 24 января, возложат венки и цветы к мемориалу на Чижовском плацдарме, к памятнику Славы, у музея-диорамы и другим городским воинским захоронениям. 25 января в восемь утра в храмах пройдут богослужения и панихиды по воинам, погибшим в боях в 1942-1943 годов.

ФИЛЬМЫ ФЕЛЛИНИ

В Воронеже отметят 100-летие итальянского кинорежиссера и сценариста Федерико Феллини. В рамках акции «Бесценный дар Италии» в "Никитинке" киноманам покажут лучшие фильмы обладателя пяти премий «Оскар» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Посмотреть их можно по воскресеньям в 12.30 в помещении видеозала библиотеки пл. Ленина, 2, к. 204). 26 января покажут «Белый шейх» (1952.), 2 февраля - «Дорога» (1954), 9 февраля - «Восемь с половиной» (1963). В программе также выставка документов из фонда видеозала «Его фильмы - его душа» и беседа «Интересные факты из жизни Федерико Феллини».

КУПЕЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

На третьем этаже музея имени Крамского открылась выставка «Моршанская старина». Экспозиция представит коллекцию народного бытового портрета из собрания Моршанского историко-художественного музея. Она приурочена к празднованию 240-летия купеческого города Моршанска, одного из самобытных городков Центральной России. На выставке около 40 портретов обывателей Моршанска конца XVIII – начала XX веков из крестьянской и купеческо-мещанской среды, выполненных в технике масляной живописи по холсту и жести, а также тушью на картоне.

- Представленные экспонаты помогут проследить основные этапы существования жанра от зарождения до угасания, наступления эпохи фотографии. Наиболее яркому раскрытию портретных образов способствуют исторические фотографии Моршанска, разнообразные памятники купеческо-мещанского и старообрядческого быта: костюм, торговая утварь, посуда, книги, медно-литые иконы. Посетители погрузятся в атмосферу старого Моршанска периода его расцвета, когда на пристанях города формировался крупнейший в стране транзитный торговый хлебный караван, - анонсировали проект в музее.

Выставку можно посмотреть по 1 марта.

ПЕЙЗАЖИ УРАЛА

В Доме актера работает выставка художника Виктора Аникина «Урал. Времена года». Творец живет в городе Березники Пермского края. Поклонник импрессионистов, он взял за основу для своего творчества их идею - передать впечатление работы на пленэре.

Пейзажи Урала, особенность родной природы - излюбленная тема Виктора Петровича. На холстах темная вода с солнечными бликами в зимней реке, снежные поляны, тяжелые лапы таежных елей, зимний закат, летние поля с цветущим иван-чаем, надвигающаяся гроза над рекой, осенний лес с мягкой, выгоревшей на солнце, пушистой сентябрьское прозрачное синее небо...

Выставку можно посмотреть бесплатно до 17 февраля.

КРАСОТЫ БОРИСОГЛЕБСКОГО КРАЯ

В выставочном зале на Кирова, 8 работает экспозиция «На земле Бориса и Глеба». Здесь представлены работы 17 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Липецка, Тамбова и Российской академии художеств, участвовавших в девятом академическом пленэре в Борисоглебском районе в октябре 2019 года.

Воронежцы увидят красоты родного края, запечатленные на полотнах Олега Савостюка, Ирины Токаревой, Любови Савельевой, Андрея Дубова, Александра Золотых, Александра Лаврова, Олега Малявкина, Павла Золотова, Евгения Щеглова, Дмитрия Савинкова, Николая Третьякова, Чермена Гугкаева, Сергея Коваля, Александра Косничева, Виктора Микитюка, Ольги Кузьминой, Евгения Ячного, Сергея Бокунова.

Выставка продлится до конца января.

СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА

В «Галерее Чижова» работает выставка "Серебряная лира" - это портреты поэтов серебряного века в творческой интерпретации художника Катрин Солар.

- Многие знают имена известнейших поэтов серебряного века, но далеко не многие узнают их портреты. Художник считает, что через лица поэтов, через их проникающий сквозь года взгляд, так же, как и через их стихотворения, можно соприкоснуться с душами творцов того времени, - отмечают организаторы.

На выставке будут представлены графические портреты Волошина, Есенина, Блока и других. Можно посетить до 12 февраля, вход свободный.