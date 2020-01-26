Реконструкция боев за Воронеж собрала более девяти тысяч зрителей

26 Янв. 2020 2020-01-26T17:05:43+03:00

На поле вышли 300 участников и девять единиц техники

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9 200 человек посетили военно-историческую реконструкцию «Бои за Воронеж». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе мэрии. Мероприятие прошло 26 января на набережной Воронежского водохранилища напротив «Музея-Диорамы».

По данным организаторов в реконструкции приняли участие более 300 реконструкторов из 39 военно-патриотических клубов 23 городов России, Беларуси, Италии. Было задействовано девять единиц техники: советский танк Т-70, реактивная установка «Катюша» БМ-13, бронеавтомобиь БА-64, советские противотанковые и полковые пушки, немецкий автомобиль «Опель Блиц», немецкие противотанковые и полковые пушки.

Реконструкция 2020.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Военно-патриотический клуб «Набат»» проводит реконструкции, посвященные освобождению Воронежа в период Великой Отечественной войны, с 2009 года. Ранее они собирали от пяти до семи тысяч зрителей.

Подробный материал о реконструкции этого года читайте на сайте «КП» в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU