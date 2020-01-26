Реконструкция боев за Воронеж собрала более девяти тысяч зрителей
9 200 человек посетили военно-историческую реконструкцию «Бои за Воронеж». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе мэрии. Мероприятие прошло 26 января на набережной Воронежского водохранилища напротив «Музея-Диорамы».
По данным организаторов в реконструкции приняли участие более 300 реконструкторов из 39 военно-патриотических клубов 23 городов России, Беларуси, Италии. Было задействовано девять единиц техники: советский танк Т-70, реактивная установка «Катюша» БМ-13, бронеавтомобиь БА-64, советские противотанковые и полковые пушки, немецкий автомобиль «Опель Блиц», немецкие противотанковые и полковые пушки.
Реконструкция 2020.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Военно-патриотический клуб «Набат»» проводит реконструкции, посвященные освобождению Воронежа в период Великой Отечественной войны, с 2009 года. Ранее они собирали от пяти до семи тысяч зрителей.
Подробный материал о реконструкции этого года читайте на сайте «КП» в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU