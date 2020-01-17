2020-01-17T18:18:07+03:00
Общество

«Это все фашисты!»: в Воронежской области повредили бюст Иосифу Сталину

Монумент, расположенный в маленьком хуторе, лишился двух табличек
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Тот самый монумент в год открытия. Хорошо видна табличка, от которой сейчас остался один уголок. Фото из архива "КП".Тот самый монумент в год открытия. Хорошо видна табличка, от которой сейчас остался один уголок. Фото из архива "КП".
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В хуторе Атамановка Россошанского района Воронежской области повредили бюст Иосифа Сталина. Об этом сообщил Владимир Слободин, представитель общественной организации "Малый Сталинград", инициатор установки монумента.

- Табличка, на которой значилось имя, разбита. Остался висеть лишь ее уголок. Исчезла и вторая табличка - на ней было указано, чьими силами установили бюст. Рядом лежит камень, которым, наверное, и разбивали таблички, - отметил Слободин.

Он добавил, что устно сообщил о случившемся в полицию, но заявление писать не стал.

ДЕНЬГИ СОБИРАЛ САМ

Владимир Слободин и его организация поставили бюст в 2013 году. Тогда о маленьком отдаленном хуторе и его жителе, уверенном в правоте своих взглядов, узнала вся страна.

Мемориальный парк "Малый Сталинград", где находится бюст, состоит из нескольких монументов: тут и статуя Родины-матери (не копия волгоградского монумента, а своя вариация), и маленькая "Катюша", и памятные камни.

Владимир Слободин (слева) и россошанская Родина-мать в мастерской скульптора. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Владимир Слободин (слева) и россошанская Родина-мать в мастерской скульптора.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

На все эти конструкции Владимир Слободин деньги собирал сам; вкладывал, в том числе, и свои средства. Он говорит, что в годы войны Атамановка была местом ожесточенных сражений, а на окраине хутора нацисты расстреляли красноармейцев.

В администрации Россошанского района, правда, отмечают, что эти данные не подтверждаются краеведами.

БЕЗ ОФИЦИАЛЬНОГО СТАТУСА

Правовой статус парка - туманный. Владимир Слободин напирает на то, что общественные организации имеют право устанавливать памятники. В районной администрации разводят руками: "Объект не имеет официального статуса. Малые архитектурные формы установлены гражданином по собственной инициативе, без разработки проектной документации и без согласования места размещения с владельцами земельных участков, жителями села и администрацией поселения".

В прошлом году организация Слободина разместила новый памятный камень недалеко от оврага. Вскоре его оттащили в сторону. Выяснилось, что у земли есть собственник, и он был, мягко говоря, озадачен, когда увидел монумент на своем участке.

Владимир Слободин намерен восстановить поврежденные таблички и продолжить ухаживать за бюстом.

- Кто в свое время разрушал памятники? Фашисты. Так вот те, кто испортили бюст, и есть современные фашисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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