В Воронеже испортили памятную доску Николаю II через неделю после открытия
Мемориальная доска, посвященная Николаю II, пострадала от рук вандалов. Неизвестные поцарапали табличку, размещенную на стене Мариинской гимназии (бывший Дом офицеров, ныне - Дом молодежи).
Памятную доску открыли чуть более недели назад. Она посвящена визиту императора в воронежский госпиталь, который состоялся 105 лет назад - 19 декабря 1914 года.
Представители общественной организации "За веру и отечество" направили заявление в полицию с просьбой завести дело по уголовной статье "Вандализм".
Отметим, что за это далеко не первый скандал, связанный с историческими личностями. Так, недавно в Воронеже хотели отметить юбилей Сталина, и многие площадки поочередно отказались от проведения такого мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU