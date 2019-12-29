В Воронеже испортили памятную доску Николаю II через неделю после открытия

СЕГОДНЯ 08:36 2019-12-29T08:38:04+03:00

Сам портрет не пострадал, а вот подпись исцарапана. Фото: пресс-служба Ресурсного центра НКО.

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Мемориальная доска, посвященная Николаю II, пострадала от рук вандалов. Неизвестные поцарапали табличку, размещенную на стене Мариинской гимназии (бывший Дом офицеров, ныне - Дом молодежи).

Памятную доску открыли чуть более недели назад. Она посвящена визиту императора в воронежский госпиталь, который состоялся 105 лет назад - 19 декабря 1914 года.

Представители общественной организации "За веру и отечество" направили заявление в полицию с просьбой завести дело по уголовной статье "Вандализм".

Отметим, что за это далеко не первый скандал, связанный с историческими личностями. Так, недавно в Воронеже хотели отметить юбилей Сталина, и многие площадки поочередно отказались от проведения такого мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU