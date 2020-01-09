2020-01-09T16:01:36+03:00
Происшествия

Воронежского курьера, пропавшего 2,5 месяца назад, нашли мертвым в лесу

Обнаружили его неподалеку от переулка Здоровья
Юрий КОЗЛОВ
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Денис Маркушев.Денис Маркушев.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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К сожалению, подтвердились худшие опасения по поводу пропавшего 19 октября 18-летнего курьера Дениса Маркушева. В среду, 8 января, его нашли в лесополосе неподалеку от переулка Здоровья.

- Со мной связались сотрудники местного РОВД, - рассказал отец Дениса Олег Маркушев. – Нашли Дениса где-то в двух километрах от дома. Вроде бы все леса, заросли обыскали, но в этой части почему-то не были. Обнаружил тело сына прохожий. Я уже ездил на опознание…

Напомним, Денис Маркушев утром 19 октября пошел на работу, обещал вернуться в девять вечера и пропал. Отец искал его по месту работы, у знакомых – безуспешно. 20 октября телефон Дениса нашла девушка в лесополосе на улице Морозова.

В середине декабря сотрудники регионального Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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