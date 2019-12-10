Петровскую набережную в Воронеже могут реконструировать в эко-парк «Черноземноморье»

10 декабря состоялось итоговое заседание конкурса на разработку концепции развития Петровской набережной в Воронеже. Напомним, поступило примерно 70 заявок!

Канатная дорога, музей воды, зимний сад - об этих и других объектах, которые могли бы появиться во время реконструкции столь важного пространства, мы уже рассказывали. Однако до сих пор не было известно, кто же осмелится соединить все грандиозные мысли в единую концепцию.

В итоге победителем был признан консорциум под лидерством MLA+, в который входят компании Insight (Воронеж), OTSLab (Санкт-Петербург) и Knight Frank (Санкт-Петербург).

Символом должен стать маяк

Эксперты MLA+ уверены, что Петровская набережная в нынешнем состоянии это эко-парк внутри города. Поэтому нужно сохранить качества дикого пляжа, подчеркнуть идентичность Воронежского моря, при этом дополнить все инфраструктурой. Их проект называется «Черноземноморье». Символом новой набережной должен стать маяк.

Проект MLA+

- Первый шаг - это подчеркнуть ценность, которая есть сейчас - дикий морской пляж, применить стратегию «свет, плед, туалет»: то есть обеспечить базовую инфраструктуру. Мы предлагаем провести дорожку вдоль пляжа, связующую дорожку от Большой Стрелецкой улицы вдоль ручья, и разместить инфраструктуру для отдыха у входа в парк, - отмечают участники консорциума-победителя.

Проект состоит из 6 основных частей. Это пляж – рекреационная зона, где сохраняется тишина и экологичность. В пляжных кварталах может появиться спортивно-коммерческий парк. Также выделен исторический район Гусиновка – где может произойти только точечная застройка.

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- Если поменять покрытие площади на ровное - сюда приедут скейтеры и молодежная тусовка. Если сделать навес и павильоны с едой, то люди будут тут задерживаться, - сообщают в MLA+.

Проект MLA+

Еще одна часть – малое прогулочное кольцо. Оно должно активировать северную часть набережной. Но будет и большое кольцо - это рекреационная спортивная «тропа», связывающее два берега Воронежского моря. Оно пересекают основные связи с центральной частью города и на местах пересечения образуются входные узлы в парк

- Многие вещи из тех концепций, что были представлены – интересны. Считаю, что в Воронеже эти вещи обязательно должны быть реализованы. Предстоит еще большая работа по доведению выбранной концепции до окончательно вида. Надеюсь, уже в следующем году мы сможем приступить к реальному этапу проектирования, - подчеркнул Вадим Кстенин, мэр Воронежа. – Львиная доля средств, которые будут направляться в благоустройство Петровской набережной – это будут частные инвестиции. Безусловно, начинать будем с государственных инвестиций, организовывать точки приятжения.

Что предлагали другие?

Консорциум под лидерством WOWHAUS, в который также входил коллектив TOU (Воронеж), представила вариант под названием «Поток времени». Они также предлагали поделить набережную на несколько зон.

Проект WOWHAUS

Например «Мануфактура» - зона, отсылающая к промышленному прошлому Воронежа, где мог бы расположиться рынок, ремесленные мастерские и ярмарочные павильоны.

Проектировщики хотели также выделить «Эпиграф» или входную зону, а также «Империю» - пространство, вдохновленное историей Петра и строительством флота.

Проект WOWHAUS

- Воронежское море - зона, посвященная времени создания водохранилища. Основная тема этой зоны - вода. Особое внимание уделено ручьям, описанным еще в 19 веке, у берега обустроен бассейн, - считают в WOWHAUS.

Эксперты отметили, что интеллектуальная и культурная жизнь города уже сейчас требует новых площадок, где люди смогли бы встречаться, обмениваться опытом и проводить исследования.

Проект WOWHAUS

Другой финалист, консорциум под лидерством архитектурного бюро Практика, в который входит также МАРШ Лаб (Москва).

Их проект «Путеводная звезда» предполагает создание новой набережной как возможность развития для города в целом.

Проект архитектурного бюро Практика

- На границе старого берега между «материком» и намывной территорией разворачивается линейный парк.Намывная территория становится островами - как тот остров, на котором когда-то Петр выбрал место для верфи. Здесь размещается целый мир: архипелаг и дюны, камыши и сосны, песчаный пляж и театр на воде, детские площадки и ярмарочная площадь. «Воронежское взморье» — настоящий городской курорт, - отметили участники бюро Практика.

Проект архитектурного бюро Практика

Также они предлагали сделать парк возможностей, где могли бы проходить выставки и большие фестивали, лекции, а также было бы рабочее пространство, и место для пляжного отдыха и спорта, неспешных прогулок и мест для уединенных размышлений на природе.