Канатная дорога, музей воды и зимний сад: в Воронеже планируют реконструировать Петровскую набережную

10 сентября в Воронеже объявили конкурс на разработку концепции развития Петровской набережной. Речь идет о территории между Чернавским и ВОГРЭСовским мостами общей площадью 117 га и протяженностью 4,5 км. Большая ее часть - намывная (треугольник к востоку от Петровской набережной и Адмиралтейской площади до Вогрэсовского моста).

Открытый формат конкурса, по идее организаторов, позволит получить в короткий срок несколько проработанных решений, которые учитывают особенности территории, с возможностью развития нескольких функциональных направлений.

Этот конкурс учитывает и другой проект, о котором мы вам рассказывали: к 350-летия со дня рождения Петра I, в 2022 году, планируется создать историко-культурный тематический парк «Петровский остров». Однако его концепция уже утверждена. Так что самый крупный остров водохранилища не будет входить в конкурсные проекты.

Участники дискуссииФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Сейчас ни вид набережной, ни ее функциональность не соответствуют тому, какой она должна быть. Именно поэтому мы надеемся, что благодаря открытому архитектурному конкурсу будет разработана целостная концепция развития. Это сложная территория, в том числе с точки зрения расположения на ней объектов коммунального хозяйства. Мы понимаем, что проект дорогостоящий и может быть реализован только с участием бизнеса, - подчеркнул глава Воронежа Вадим Кстенин.

Воронежцы хотят велодорожки и планетарий

В рамках исследования столичный институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР» разработал три сценария развития территории Петровской набережной.

Например, вариант «Уникальный» подразумевает строительство Водного центра, создание парка и даже некого «Музея воды» - при этом все объекты должны быть связаны дорожками для променада.

Другой сценарий - «Рекреационный». Для воронежцев в этом случае подготовили оранжерейный комплекс с зимним садом. В него входят два корпуса оранжерей, крыши которых являются продолжением аллей парка. Таким образом, у отдыхающих появляются интересные видовые точки на сам парк и на зеркало воды.

Вариант «Рекреационный»

А вот вариант «Городской» несколько расходится с заявлениями о том, что на рассматриваемой территории не будут строить высоток. Да, в жилой зоне здесь предполагается разместить всего десять домов средней этажности, предусмотрена школа на 300 человек и детский сад. Но разве это уже общественное пространство? Также в данном варианте есть место под торговый центр и фитнес-клуб.

В любом случае, как отмечают организаторы, это лишь идеи, на которые могут опираться конкурсанты, но не обязательно следовать им. Например, сами горожане в ходе социологического опроса и вовсе отвечали, что им не хватает таких объектов, как велодорожки, планетарий или спортивные площадки.

Рассказывая об обеспечении транспортной и пешеходной доступности, Вадим Кстенин, в частности, упомянул о возможном строительстве канатной дороги над водохранилищем. До этого власти уже анонсировали такой вид транспорта, но оказалось, что теперь есть и предварительная оценка стоимости столь грандиозного сооружения. Строительство может обойтись в 350 миллионов рублей. Правда, проект будет актуален, только если удастся найти частных инвесторов. Канатная дорога может связать Советскую площадь и парк «Алые паруса».

Победителя узнаем в декабре

Будущий проект должен учитывать два документа, которые сейчас находятся в разработке: генеральный план города и комплексную схему организации дорожного движения. Опять же, нельзя забывать, что часть указанной территории - в частной собственности. Да, владельцы не спешили ее как-то использовать, но, видимо, пришло время искать компромиссы.

- Задача для архитекторов стоит непростая: учитывая весь спектр ограничений, не только благоустроить, но и придумать новый фасад правобережья, лаконично вписаться в контекст исторической части города, - отметил Константин Кузнецов, помощник губернатора Воронежской области. - Ранее разработанные проекты не отвечают современным требованиям. Эта территория точно не может быть просто замощена плиткой. Здесь должна быть жизнь.

Будет ли реализован сценарий «Городской»

Среди задач, которые поставлены конкурсантам - сохранение экологической роли прибрежных территорий Воронежского водохранилища.

Андрей Еренков, руководитель Департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области, отметил, что в экспертный совет данного конкурса входят специалисты по экологии. Учитывая, что будущие объекты могут предполагать взаимодействие с водой, важно понимать, в каком состоянии находится наше водохранилище. Поэтому конкурсантам уже рассказали об «особенных» цвете и запахе, которые порой у него появляются.

В дальнейшем воронежцев ожидает поэтапное развитие территории. Возможно, что первую часть проекта смогут начать реализовывать в ближайшие годы. Пока же заявки принимаются до 7 октября. По итогам будут отобраны три финалиста, которые займутся разработкой конкурсных предложений. А уже 10 декабря мы узнаем единоличного победителя и сможем оценить его проект. Призовой фонд конкурса - 2,7 млн. рублей.