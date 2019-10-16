В Воронеже определили финалистов конкурса на разработку концепции развития Петровской набережной

15 октября в департаменте архитектуры и градостроительства Воронежской области состоялось заседание жюри, на котором определили финалистов открытого всероссийского конкурса на разработку концепции Петровской набережной. Из примерно 70 заявок только 29 были допущены до данного этапа.

Канатная дорога, музей воды, зимний сад - об этих и других объектах, которые могли бы появиться во время реконструкции столь важного пространства, мы уже рассказывали. Однако до сих пор не было известно, кто же осмелится соединить все грандиозные мысли в единую концепцию.

Крупные бюро привлекли к работе воронежцев

В итоге было выбрано три финалиста:

- Консорциум под лидерством WOWHAUS. Члены консорциума: ВТФ (Воронеж);

- Консорциум под лидерством MLA+. Члены консорциума: INSIGHT (Воронеж), OTSLab (Санкт-Петербург), KnightFrank (Санкт-Петербург);

- Консорциум под лидерством архитектурного бюро Практика. Члены консорциума: МАРШ Лаб (Москва).

Как видите, прошли только консорциумы - то есть объединения. Были, конечно, и индивидуальные заявки. Но так как конкурсная территория очень большая - 117 га - команде проще проработать все детали. Что может сделать ландшафтное бюро без градостроительных специалистов?

- Сегодня мы смотрели портфолио участников и их эссе, в котором они кратко, но довольно емко пытались охарактеризовать конкурсную территорию, ее проблематику и ту задачу, которую они перед собой будут ставить. Портфолио позволяет сформировать уровень ожиданий. Ведь если у архитектурных бюро есть опыт работы над подобными набережными в других городах или странах, то от них можно ждать соответствующий уровень. Другое дело, если участник, например, до этого специализировался только на жилом строительстве, - отметил Андрей Еренков, руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области.

Жюри не выделяло специально команды, которые привлекли в свой состав местных специалистов, однако получилось так, что в числе консорциумов, прошедших далее, есть воронежские специалисты.

- Это взаимодействие говорит о том, что крупные бюро готовы на более глубокое погружение в наш воронежский контекст и рассчитывают на поддержку со стороны местного профессионального сообщества, в том числе довольно молодого. В частности, команда ВТФ уже является победителем всероссийского конкурса благоустройства малых городов с концепцией Калача, - подчеркнул Андрей Еренков.

Только рекреационный сценарий

К сожалению, ознакомиться с эссе финалистов не удалось. Как нам объяснили, раскрывать основные сильные черты работ пока нельзя, иначе конкуренты могут перехватить ту или иную идею.

Вместе с тем, известно, что все участники сделали акцент на оздоровление территории, работу с экологической ситуацией, придание ей статуса одного из ключевых пространств Воронежа, разнообразие функций и максимальный учет исторического контекста.

Победитель конкурса станет известен 10 декабряФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Помните, мы говорили о трех предварительных сценариях развития благоустройства? По словам жюри, все финалисты остановились именно на рекреационном варианте. Так что никакой застройки жилыми домами и торговыми центрами не предполагается.

- Это три разные школы. WOWHAUS имеет свой почерк. Вы можете посмотреть на их проект Тульской набережной. Они всегда оставляют свой фирменный след и каждый раз он индивидуален. MLA+ предполагает европейскую школу, это голландский стиль в архитектуре и совершенно другая эстетика. Они видят связь с наследием Петра I. А Петр, как известно, был связан с Голландией. У бюро Практика сильные компетенции в работе с историко-культурным наследием. Например, их уникальный проект благоустройства магалов в Дербенте, которым порядка пяти тысяч лет, - подчеркнул эксперт Агентства стратегического развития «ЦЕНТР», оператора конкурса, Сергей Георгиевский.

28 октября состоится установочный семинар для финалистов: они ближе познакомятся с территорией, которую нужно благоустроить. А уже 10 декабря мы узнаем единоличного победителя и сможем оценить его проект. Призовой фонд конкурса - 2,7 млн. рублей.