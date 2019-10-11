Выходные в Воронеже: Сокровища музеев России, два кинофестиваля, гастроли театров

СОКРОВИЩА МУЗЕЕВ РОССИИ

В музее имени Крамского открылась выставка «Сокровища музеев России». Передвижная выставка показывает лучшие экспонаты, собранные в музеях страны. Воронежцам представили четыре десятка живописных полотен признанных мастеров - Тропинина, Шишкина, Куинджи, Крамского, Репина, Кустодиева, Крымова, Явленского, Фалька, Грабаря, Лактионова, Оссовского, Жилинского, Пименова, Киселевой и других художников, вошедших золотой фонд российской изобразительной культуры. В нашем городе в экспозиции участвую картины из 10 музеев – Омска, Ярославля, Москвы, Пскова, Калининграда и других городов. Выставку можно посмотреть до 10 ноября, вход свободный.

Подробнее «Картины должны ездить к людям»: в Воронеже открылась выставка «Сокровища музеев России»

МАСТЕР-КЛАССЫ УМЕЛЬЦЕВ

В КДЦ «Северный» (Московский пр., 131) проходит конкурс-фестиваль "Движение вверх!", посвященный декоративно-прикладному творчеству, изобразительному искусству и моделированию. На нем свое творчество представят мастера-умельцы, а также театры и студии моды.

Воронежцы могут не только посмотреть, но и поучиться у мастеров на открытых уроках: 11 октября с 14.00 до 18.00, 12 октября с 13.00 до 16.00.

Вход свободный.

ФЕСТИВАЛЬ АВСТРИЙСКОГО КИНО

По 13 октября в кинотеатре "Спартак" проходит ежегодный фестиваль «Новое кино Австрии».

11 октября в 19.00 - драма о цене успеха в современном обществе «Земля под моими ногами». Лола молода и амбициозна. Бизнес-консультант со 100-часовой рабочей неделей, она планомерно и эффективно строит не только карьеру, но и личную жизнь. Внешнее абсолютно идеально, внутреннее – строго под замком. Все расписано по минутам: совещания, встречи с клиентами, тренировки в спортзале. Не входил в планы только утренний звонок из психиатрической лечебницы: Конни, старшая сестра Лолы, пыталась покончить жизнь самоубийством. В этот момент ладная жизненная конструкция железной бизнес-леди пошатнулась, и почва начала уходить из-под ног... Фильм участвовал в основном конкурсе 69-го Берлинского кинофестиваля.

12 октября в 19.20 – «Машина любви». Участник музыкального дуэта Джорджи теряет друга и напарника. Без гроша в кармане и крыши над головой, он решает стать жиголо и спать с женщинами за деньги. Всё идёт как по маслу, пока в один прекрасный день наш герой не влюбляется в Ядвигу, инструктора по вождению.

13 октября в 19.20 - остросюжетная драма о посттравматическом синдроме элитного полицейского «Копы». Кристоф – честолюбивый новобранец. Он усердно и одержимо тренируется, чтобы стать частью специального элитного подразделения венской полиции WEGA. Жесткая конкуренция, борьба и давление со стороны сослуживцев – часть его повседневной жизни. Главный инструктор подразделения Константин Благо классически суров со своими подопечными. Однажды на дежурстве Кристоф стреляет в психически больного человека, чтобы защитить коллегу. Вынужденная самооборона или страшная ошибка? Пока профессиональное окружение чествует его как героя, Кристофа не перестают мучить панические атаки и критика со стороны близких. Чтобы не упасть в грязь лицом перед коллегами, он встает на путь насилия, становясь все более бесчеловечным по отношению к другим людям. Даже к своей девушке. Светлая мечта стать элитным полицейским оборачивается кошмаром.

МУЗЕЙ В КИНО: «Хокусай в Британском музее»

12 октября в 15.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет фильм художественного цикла. Это уникальная возможность увидеть на киноэкране выставку «Хокусай: за «Большой волной»», проходившую в Британском музее. Фильм, съёмки которого велись в Японии, США и Великобритании, рассказывает о творчестве и жизни мастера гравюры Кацусики Хокусая и эпохе расцвета великой столицы - Эдо, современного Токио. Проводником по выставке в Британском музее стал искусствовед, журналист и ведущий ВВС Эндрю Грэм-Диксон, а комментируют творчество самого знаменитого японского художника не только эксперты, но и звёзды современного искусства Дэвид Хокни, Грейсон Перри и Мэгги Хэмблинг. Крупные планы и технология 8K Ultra HD приближают к нам шедевры Хокусая и дают погрузиться в атмосферу, созданную художником.

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ТРЕВОЖНЫЙ ОПЫТ КИРЫ ЛАО

12 октября в Воронеже впервые выступит Kira Lao. Кира Вайнштейн - композитор, медиа-художник, выпускница Школы Родченко, обладатель премии Сергея Курехина в номинации «Этно-Механика». В 2019 году попала в список номинантов национальной театральной премии «Золотая маска» за звуковое оформление к спектаклю современного танца «40».

Воронежцам Кира привезет шоу «Тревожный опыт». По форме этот альбом напоминает аудио-спектакль. В нем звуки городской среды, монологи, записанные на телефон и, собственно, песни складываются в историю о переживании личностного кризиса. Ведущие музыкальные критики называют новый релиз Kira Lao одним из лучших альбомов первой половины 2019 года.

Киру поддержит своим выступлением воронежский музыкант Никита Бондаренко (Sheepray, КУЗИНА, Другое Дело) с проектом KEXBR и московский музыкант Brinstaar.

Концерт пройдет в баре «Нигилист», начало в 20.00.

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ТЕАТР В КИНО «Комеди Франсез: Ромео и Джульетта»

13 октября в 18.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из парижского Комеди Франсез. Театр, основанный в 1680 году по личному указу Людовика XIV, впервые раскрывает свои двери для зрителей кинотеатров. Спектакль «Ромео и Джульетта» - постановка художественного руководителя театра Эрика Рюфа. Режиссер перенес действие пьесы в 30-е годы ХХ века на юг Италии. Атмосфера спектакля, напоминает «Крёстного отца» – с холодной, жесткой сценографией и ослепительными костюмами Кристиана Лакруа. Действующие лица «Ромео и Джульетты» от «Комеди Франсез» – жители Сицилии, где, как говорит режиссёр, «жара распаляет любые чувства, от любви до ненависти».

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ФЕСТИВАЛЬ BEAT WEEKEND

В кинотеатре «Пролетарий» идет кинофестиваль Beat Weekend. В этом году он представит воронежским поклонникам не только подборку лучших фильмов, но и образовательную программу.

11 октября фестиваль покажет фильм «Raving Riot: Рейв у парламента». Он о событиях 2018 года в Тбилиси, когда полицейские рейды в ночных клубах спровоцировали мощную акцию протеста - двухдневный рейв перед зданием парламента.

12 октября один из самых опытных фейсконтрольщиков города Алексей Пак представит фильм «Берлинский фейсконтрольщик» и расскажет о специфике работы в клубной индустрии.

13 октября после просмотра фильма «33 слова о дизайне» пройдет дискуссия «Почему дизайн - это искусство?».

Фестиваль продлится по 16 октября.

АРХАНГЕЛЬСКИЕ СПЕКТАКЛИ В ДРАМЕ

С 11 по 13 октября в Воронеже пройдут гастроли Архангельского театра драмы имени Ломоносова. Труппа привезет в столицу Черноземья семь спектаклей, в том числе три детских.

11 октября в 12.00 на малой сцене театра драмы покажут волшебное путешествие «Сказка о царе Салтане» по Пушкину.

11 октября в 19.00 на большой сцене Кольцовского театра смотрите трагедию «Царь Эдип.Прозрение» по пьесе Софокла.

12 октября в 12.00 и 13 октября в 14.00 на малой сцене покажут сказку «Черная курица, или Подземные жители» по пьесе Погорельского.

12 октября в 16.00 на малой сцене представят семейную драму глазами ребенка «Тараканы» по рассказу Варламова.

12 октября в 19.00 на большой сцене смотрите комедию «Ревизор» по Гоголю.

13 октября в 11.00 на большой сцене покажут спектакль-праздник по мотивам сказок Степана Писахова «Морожены сказки» по пьесе Тимошенко.

13 октября в 18.00 на большой сцене представят комедию «Скупой, или Школа лжи» по Мольеру.

КУКОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ ИЗ УФЫ

В Воронеже гастролирует Башкирский театр кукол.

11 октября уфимская труппа представит детворе, пожалуй, самую любимую сказку Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон». Начало в 10.30.

12 октября Башкирский театр кукол покажет спектакль «Девочка и пришелец» по пьесе современного драматурга Бориса Хана. Это рассказ о том, как малышка, обидевшись на родителей, сбежала от них. А где-то далеко-далеко от своих инопланетных мамы и папы ушел мальчик. И они встретились. Начало в 10.30 и 14.00.

ПРЕМЬЕРА В КУКОЛЬНОМ

Воронежский театр кукол откроет новый, 94-й, сезон премьерой. 13 октября на Малышкиной сцене покажут «Детский дневник войны» по произведениям Даниила Гранина. Спектакль приурочили к 75-й годовщине Великой Победы. Постановка покажет ужасы войны блокадного Ленинграда. Художник Елена Белых создала для этого поддерживающую сценографию: неяркие тона декораций, военный антураж - печка-буржуйка, весы с хлебным пайком, продуктовые карточки погрузят зрителя в атмосферу каждого дня, описанного в дневниковых записях. Атмосферу тех лет создает и написанная специально для спектакля музыка композитора Александра Балаяна. В спектакле играют Владислав Ефанов, Анна Лужецкая, Дарья Сарычева, Григорий Вахрушев и Сергей Шамамян. 13 октября в 16.00 и 17.00.