2019-09-30T14:41:01+03:00
Звезды

Фестиваль Beat Weekend устроит для воронежцев паблик-токи и концерты

Творческие встречи и вечеринки пройдут после показов фильмов
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 10 по 16 октября в кинотеатре «Пролетарий» пройдет кинофестиваль Beat Weekend. В этом году он представит воронежским поклонникам не только подборку лучших фильмов, но и образовательную программу.

10 октября после показа фильма «Студия 54» пройдет паблик-ток «Тусовка как образ жизни: ожидание и реальность». За одним столом соберутся те, кто отвечает за самые яркие вечеринки города.

11 октября фестиваль покажет фильм «Raving Riot: Рейв у парламента». Он о событиях 2018 года в Тбилиси, когда полицейские рейды в ночных клубах спровоцировали мощную акцию протеста - двухдневный рейв перед зданием парламента.

12 октября один из самых опытных фейсконтрольщиков города Алексей Пак представит фильм «Берлинский фейсконтрольщик» и расскажет о специфике работы в клубной индустрии.

13 октября после просмотра фильма «33 слова о дизайне» пройдет дискуссия «Почему дизайн - это искусство?».

14 октября после показа фильма PJ Harvey: A Dog Called Money состоится концерт коллектива импровизационной музыки Duso. Харви записывала альбом на глазах у слушателей - и воронежское трио также будет экспериментировать с музыкальным впечатлением от ленты на глазах у зрителей.

15 октября покажут фильм «Everybody in the place: Рейв как забастовка».

16 октября фестиваль представит картину «Дух Баухауса». После него в баре «Редакция» (пространство «Пушка») пройдет вечеринка закрытия фестиваля Beat Weekend. На один вечер здесь попытаются воссоздать атмосферу легендарной «Студии 54», осмыслив ее в современном ключе - в программе тематическая музыка, дресс-код в стиле 80-х и пластический перформанс.

Кроме Воронежа фестиваль Beat Weekend проходит в 14 городах, среди них Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Самара, Ростов-на-Дону, Минск, Владивосток, Иркутск, Челябинск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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