«Братки» из 90-х выходят на свободу в Воронежской области

Какие преступления чаще всего совершаются в нашей области? Что за люди или банды за ними стоят? И, наконец, какой район Воронежа - самый опасный? Об этом 3 октября на пресс-конференции рассказал Евгений Соломахин, начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Воронежской области.

Евгений Соломахин на пресс-конференции 3 октября.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Машмет теперь не страшен

Есть ли в региональном центре места, где вечером лучше не появляться?

- Воронеж - в целом, очень спокойный город, - сказал Евгений Соломахин. - Пусть преступления и совершаются ежедневно, но криминогенной ситуации в каком-либо районе нет. Мошенничествам подвержены все: преступнику все равно, где вы находитесь. Квартирных краж больше всего в спальных районах - например, в Северном. Аналогичная ситуация – с хищениями автомобилей и угонами. Где больше парковок у домов – больше таких преступлений. Если брать грабежи и разбои - никакой градации нет. В этом - отличие от того, что было лет 15-20 назад. Тогда выделялись ВАИ, Южный микрорайон. Возможно, потому, что там проживало больше ранее судимых граждан.

Освобождается контингент из 90-х

По словам Евгения Соломахина, организованная преступность сегодня сменила свою окраску. Большинство криминальных объединений специализируются либо на мошенничествах, либо на экономических махинациях – например, незаконном обналичивании средств. Хотя в этом году задерживали и «классические» банды, которые были ориентированы на квартирные кражи, разбои, грабежи, вымогательства. Один из примеров - дело о «крышевании» грибановских фермеров, где пятеро опасных мужчин требовали деньги за покровительство с тридцати предпринимателей.

- Организованные группы получают очень большие сроки - до 20 лет, - продолжает Евгений Соломахин. - Отсидев такое время, эти люди выходят на свободу. К сожалению, ничем другим, кроме как противоправной деятельностью, они обычно не занимаются. Серьезные преступления совершались в лихие 90-е, в 2000-м. Все больше этого контингента сейчас освобождается. Мы это чувствуем, а потому с пристальным вниманием относимся к такой категории лиц с момента их выхода на свободу.

Сезонный «спорт»

Как рассказывают полицейские, основной массив преступлений общеуголовной направленности - это кражи и мошенничества. Таковых в Воронежской области - около 70%. Огромное число краж связано с сотовыми телефонами. Многие граждане пишут заявления в полицию, когда теряют гаджеты сами, и это влияет на статистику. Около 20% преступлений – убийства, изнасилования, факты причинения тяжкого вреда здоровью. Грабежи и разбои составляют небольшой процент. Эти преступления, кстати, имеют сезонный характер. Значительная их часть - «рывки» золотых цепочек. В холодное время года дамы прячут драгоценности под верхней одеждой. А вот летом, когда шея открыта, происходит много нападений.

- Кто совершает преступления? Те, кто уже встал на путь криминала - ранее судимые граждане. Серьезный вклад вносят лица, употребляющие наркотики. И третья категория - безработные. Поэтому экономическая ситуация в стране проходит в прямой пропорции с числом преступлений, - заключил Евгений Соломахин.

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