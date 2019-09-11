2019-09-11T13:30:48+03:00
Происшествия

Силовики отыскали "поднимателя юбок" из воронежского квартала

Субъект нападал на женщин, когда они заходили в лифт
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Пострадавшие уверенно опознают этого мужчину. Кадр записи с камер видеонаблюдения.Пострадавшие уверенно опознают этого мужчину. Кадр записи с камер видеонаблюдения.
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Правоохранители нашли мужчину, который подстерегал жительниц воронежского квартала "Новый Бомбей" в лифтах. Мы подробно рассказывали, как 24 июля субъект зашел за женщиной в кабинку и попытался задрать ей юбку. Та сумела дать отпор: нападавший получил удар тяжелой сумкой с продуктами и скрылся. О подобных случаях с похожим по описанию мужчиной писали в соцсетях и до, и после.

Мы получили от полиции следующий ответ за подписью начальника управления угрозыска ГУ МВД по Воронежской области Евгения Соломахина.

- Рассмотрено два обращения о совершении действий сексуального характера в отношении женщин на территории Советского района, их по подследственности передали в районный Следственный отдел регионального СУ СКР. Лицо, совершившее указанные деяния, установлено. В отношении него проводится процессуальная проверка с оценкой действий по статьям УК РФ 131 ("Изнасилование"), 132 ("Насильственные действия сексуального характера").

Отметим, что далеко не все пострадавшие обращались к правоохранителям. Руководствовались тем, что нападавший не сделал ничего по-настоящему жесткого, а потому привлечь его к ответственности будет непросто. Но кто знает, что в голове у такого человека, и на что он будет готов пойти завтра? Евгений Соломахин комментирует:

- В случае совершения каких-либо противоправных действий, в том числе против половой неприкосновенности, в целях предотвращения тяжких и особо тяжких преступлений необходимо в обязательном порядке сообщать в правоохранительные органы.

По словам психиатра Татьяны Ярлыковой, нападавший, скорее всего, психически нездоров. Назвать конкретное расстройство можно только после беседы и осмотра.

- Госпитализируют насильно лишь в том случае, если человек представляет опасность для себя и окружающих. Хотя все равно абсолютных показаний для лечения и удерживания в психиатрической лечебнице нет. Направить на принудительную терапию может суд, - отметила врач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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