Адвокат уволенной служащей облправительства: "Чиновник меньше других защищен перед законом"

Экс-заместитель главы департамента труда и занятости Елена Маслова попытается восстановиться в должности через суд. Бывшая чиновница подала соответствующий иск. Ответчиком в деле стал губернатор Александр Гусев. Решение Елены Масловой уже прокомментировали в Правительстве Воронежской области. Напомним, 12 августа чиновницу уволили с формулировкой «утрата доверия». А 21 августа стало известно, что в ее отношении возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Адвокат Елены Масловой Николай Алимкин прояснил главные доводы искового заявления.

- При увольнении гражданина нельзя использовать только лишь результаты оперативно-розыскной деятельности. На момент увольнения правительство области не располагало достоверно подтвержденными сведениями о доказанности вины Елены Масловой. Кстати, именно правительство будет ответчиком при дальнейшем движении дела. Тот факт, что первоначально ответчиком был указан именно губернатор, связан с нечеткими формулировками в уставе Воронежской области. 12 августа департамент труда и занятости руководствовался неким письмом, в котором кто-то что-то сказал. В моем представлении, это едва ли может быть аргументом для увольнения. Перед законом все должны быть равны. А чиновник, получается, защищен в меньшей степени. Стоит сказать что-то в его адрес, так это становится основанием для увольнения. Но фигурант уголовного дела – еще не осужденный. Давайте сначала докажем вину и тогда уже скажем: «По приговору суда уходите со службы».

Тем временем в телеграм-каналах всплывают новости о том, что у чиновницы нашли незадекларированные 7,7 миллиона рублей.

- По поводу неточностей в декларации о доходах Елены Масловой хочу отметить следующее. Во-первых, кредиты никогда доходами в чистом виде не являлись, - говорит Николай Алимкин. - Человек на время берет чужие деньги. Учитывая банковский процент, это скорее расход, чем доход. Во-вторых, кредиты все-таки были указаны в декларации, но, возможно, не во всех разделах. И кстати, на тот самый департамент, из которого уволена Елена Валерьевна, возложен контроль за достоверностью декларирования.