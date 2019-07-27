2019-07-26T18:49:56+03:00
Общество

55 лет Юрию Хою: все самое интересное о легенде панк-рока

Родственники рассказывают о малоизвестных фактах его жизни в Воронеже, а школьный друг лидера «Сектора газа» делает попытку раскрыть тайну его смерти [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Юрий Хой и Вадим Глухов на концерте.Юрий Хой и Вадим Глухов на концерте.Фото: из архива Ирины Клинских.
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27 июля легенде российского панк-рока Юрию Хою исполнилось бы 55 лет. Начинал он как полуподпольный музыкант, подростки слушали его матерные песни в тайне от родителей. Таково было положение дел в советское время. В 90-е годы группа «Сектор газа», образно говоря, вышла из подполья, а у Хоя появились не только матерные песни, но и хиты, полностью состоящие из нормативной лексики, но не менее, а даже более популярные в народе: «Демобилизация», «Life», «Туман», «Пора домой».

Юрий Хой на гастролях в Германии. Фото: из архива Ирины Клинских.

Юрий Хой на гастролях в Германии.Фото: из архива Ирины Клинских.

Потом случилась смерть, ставшая шоком и для родных, и для фанатов. Если бы Хой дожил до наших дней, может быть, успешно бы конкурировал со Шнуром, который сейчас целиком и полностью занимает эту нишу и все больше скатывается к пошлой попсе.

Хой поражал друзей умением играть на любом инструменте. Фото: из архива Ирины Клинских.

Хой поражал друзей умением играть на любом инструменте.Фото: из архива Ирины Клинских.

В день рождения предлагаем вашему вниманию воспоминания дочери Хоя Ирины, его племянника Юрия Япрынцева и школьного друга Игоря Лобашова. Из них вы узнаете, сколько лет лидер «Сектора газа» проработал гаишником, кем был в армии, как вел себя в домашних стенах. И вообще, какой был человек Юрий Клинских (настоящая фамилия) вне сцены.

Старый постер "Сектора газа". Фото: из архива Ирины Клинских.

Старый постер "Сектора газа".Фото: из архива Ирины Клинских.

Игорь Лобашов рассказывает о собственном расследовании, которое может пролить свет на многие загадочные обстоятельства смерти Хоя. Также вы сможете узнать, кто установил нынешний памятник легендарному музыканту на Левобережном кладбище и почему не удалось сделать монумент на улице родного Воронежа.

Мистика была одной из "фишек" Юрия Хоя. Фото: из архива Ирины Клинских.

Мистика была одной из "фишек" Юрия Хоя.Фото: из архива Ирины Клинских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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