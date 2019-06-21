Выходные в Воронеже: юбилей Камерного, фестиваль мороженого, бесплатный сеанс "Белорусского вокзала"

ЮБИЛЕЙ КАМЕРНОГО

21 июня Камерный театр закроет 25-й сезон. По случаю юбилея зрителей ждет выставка и праздничный вечер.

- #Двадцатьпятый сезон Камерного подходит к концу. Он стал периодом осмысления опыта, временем, когда можно погрузиться в воспоминания. Юбилейный год был посвящен изучению минувшей и нынешней жизни театра: было много выставок, видеопоказов старых спектаклей, эскизов-воспоминаний. А теперь всех ждет вечер-резюме. Юбилей состоит из трех частей: воспоминаний, поздравлений и творческих сюрпризов от драматической и танцевальной трупп Камерного Ожидаются гости из разных российских театров, - сообщили в Камерном.

Начало 21 июня в 19.00.

СЕМИЛЕТИЕ КНИЖНОГО КЛУБА

21 июня книжный клуб «Петровский» справляет семилетие! И приглашает воронежцев отметить праздничную дату весьма креативно - средневековой ваечеринкой.

- Первое, что приходит в голову, - рыцари, замки, дамы, чума, ведьмы, инквизиция, Жанна д'Арк, всякие ужасы и страдания народа. А еще Возрождение, Собор Парижской Богоматери, Боттичелли и Микеланджело, географические открытия, необыкновенная кулинария, барочная музыка, пиры и веселье. Будем стараться все это органично сочетать на нашей 1480's party в честь дня рождения, - отметили в "Петровском".

Воронежцев ждет средневековый квест, дефиле средневековой моды, барочный музыкальный перформанс от "Радио Август", тематическая фотозона, напитки для гостей, странные персонажи, уличные музыканты, мастерицы и строгая стража.

Начало в 19.00.

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БЕСПЛАТНОЕ КИНО О ВОЙНЕ

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, Воронеж присоединится к всероссийской акции «Великое кино великой страны». Воронежцам бесплатно покажут легендарный фильм «Белорусский вокзал».

Этот вокзал для фронтовиков был символом войны и Победы. Именно с Белорусского 22 июня 1941 года отправлялись военные эшелоны и на него же они прибывали 9 мая 1945 года…

Фильм «Белорусский вокзал» о встрече фронтовых друзей снял в 1971 году 29-летний режиссер Андрей Смирнов. Многим он запомнился не только актерскими работами Евгения Леонова, Всеволода Сафонова, Анатолия Папанова, Алексея Глазырина, но и песней о десятом десантном батальоне, которую исполнила Нина Ургант. Песня «Нам нужна одна победа» была написана специально для фильма Булатом Окуджавой. Аранжировку сделал композитор Альфред Шнитке, но он настоял, чтобы и в фильме, и на всех пластинках автором музыки указывался только Булат Окуджава.

По воспоминаниям создателей, первоначально фильм планировали запретить из-за негативного освещения деятельности советской милиции, а разрешили его показ именно из-за песни: услышав ее на демонстрации киноленты, Леонид Брежнев так расчувствовался, что начал всхлипывать.

Бесплатный показ «Белорусского вокзала» пройдет в кинотеатре «Спартак» 22 июня. Начало сеанса в 11.00. Вход по приглашениям, которые можно получить в кассах кинотеатра.

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НАШИ ЖЕНЫ

22 июня театр драмы в последний раз в этом сезоне покажет комедию французского драматурга Эрика Ассуса "Наши жены", всероссийская премьера которой состоялась в Воронеже в конце февраля.

Успех проекта Ирины Прохоровой был ожидаемым: хорошие слагаемые у постановки - петербургский режиссер Алексей Серов, ведущие актеры театра драмы Юрий Смышников, Роман Слатвинский, Вячеслав Гардер, пьеса известного французского драматурга Эрика Ассуса (в переводе Ирины Прохоровой), которая во Франции не сходит со сцены уже шесть лет. Сегодня она с большим успехом идет в ведущих театрах Парижа с Жаном Рено и Ришаром Берри в главных ролях. По ней также сняли фильм.

Это комедия о том, как трое друзей детства по традиции встречаются раз в неделю, чтобы поиграть в покер. В один из таких обычных вечеров события разворачиваются самым необычным образом, и старые добрые друзья неожиданно оказываются перед сложным выбором, который может положить конец этой 35-летней прочной дружбе.

22 июня в 19.00.

предоставлено театром.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ЗВЕРЕЙ В ВОРОНЕЖСКОМ ОКЕАНАРИУМЕ

Воронежский океанариум приглашает всех на «Летнюю кругосветку». Так называется новая познавательно-развлекательная программа об обитателях океанариума. В программе экскурсионные маршруты на выбор - по джунглям, пустыням, морям, океанам. Вы побываете на кормлениях животных, узнаете про их особенности и повадки, понаблюдаете за ними на расстоянии вытянутой руки.

23 июня Воронежский океанариум подготовил для посетителей праздничную программу «День открытых зверей». Вы познакомитесь с новым обитателем - малышом лемуром, который недавно родился и приглашает на свой день рождения. В 12.00 начнется экскурсия для всей семьи «Пиратские истории» и мастер-класс по рисованию песком, в 13.00 - морская мастерская «Объемная аппликация», в 15.00 - премьера шоу морских котиков «Артисты-акробаты», в 15.30 - мини-экскурс с поздравлением малыша лемура, в 18.00 - шоу кормления акул.

Чтобы успеть посмотреть все программы и шоу в один день и не устать, можно воспользоваться услугой неограниченного входа-выхода на экспозицию. Очень удобно для тех, кто хочет провести в океанариуме целый день. Посещение программ не требует дополнительной оплаты (входит в стоимость входного билета в океанариум). Подробности и расписание программ на сайте www.oceanarium-vrn.ru.

фото Воронежского океанариума.

ФЕСТИВАЛЬ МОРОЖЕНОГО

Победить аномальную жару в Воронеже решили фестивалем мороженого. Гурманский праздник будет поистине масштабным: пробовать различные виды холодного лакомства можно будет целых три дня - с 21 по 23 июня.

Кроме того, на празднике в парке у ТРК «Арена» можно попробовать сладкую вату, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть крио-шоу. Будут работать игровые зоны и ярмарка изделий ручной работы.

Фестиваль начнется 21 июня в 17.00. В выходные праздник будет начинаться в 12.00.

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МУЗЕЙ В КИНО:«Ван Гог и Япония»

22 июня в кинотеатре "Спартак" покажут очередной фильм из художественного цикла. «Я завидую японцам», - написал однажды Винсент Ван Гог своему брату Тео. И выставка «Ван Гог и Япония», на основе которой снят фильм, показывает, почему. Хотя сам художник никогда не бывал в Японии, эта страна глубоко повлияла на его творчество. Он посещал галереи японского искусства в Париже и постепенно создавал свой неповторимый образ «страны восходящего солнца» - изучая, коллекционируя гравюры и обсуждая их с другими художниками. Съемки фильма проходили не только на выставках во Франции и Нидерландах, но и в самой Японии - ее уникальное наследие позволяет лучше понять искусство Ван Гога и увидеть все его многообразие. Начало в 15.00.

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ДНИ КУЛЬТУРЫ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

В выходные 22 и 23 июня в Центральном парке возобновятся Дни культуры районов Воронежской области. В субботу свои культурные достижения представит Павловский район, а в воскресенье - Воробьевский.

Собственно, Дни культуры Воронежской области проходят примерно по одному сценарию. В 13.00 на площадке перед Зеленым театром разворачиваются выставочно-ярмарочные экспозиции, на которой умельцы представляют свои поделки. Для детворы работают интерактивные площадки с играми и забавами.

А в 14.00 в Зеленом театре начинаются концертные программы, в которых принимают участие лучшие творческие коллективы районов. В субботу смотрите «Павловск древний, как сказка, и всегда молодой!», а в воскресенье - «Мой край - моя Россия».

Вход на праздники свободный.

ПАРУС НАДЕЖДЫ

С 21 по 23 июня под Воронежем пройдет XXIV фестиваль авторской песни «Парус надежды». В этом году он будет посвящен 85-летию барда Юрия Визбора. В форуме примут участие авторы-исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Новошахтинска, Липецка, Тамбова, Таганрога, Нижнего Новгорода, Шахт, Ельца, Старого Оскола, Воронежской области, станицы Боковская, а также Донецка и Луганска.

21 июня вечером после открытия пройдет концерт лауреатов прошлых лет, который завершится салютом. После полуночи у большого университетского костра соберутся выпускники ВГУ. Ночью будут петь песни Визбора. А в четыре утра встретят рассвет минутой молчания и песнями войны на берегу Воронежского водохранилища.

Днем 22 июня пройдут конкурсы в номинациях «Авторы», «Исполнители», «Поэты», «Ансамбли», «Поют и сочиняют дети», «Поем всей семьей», «Когда поет чиновник». В этот день на фестивальной поляне будут работать творческие мастерские, для детворы проведут зарядку, конкурс рисунков «Барды глазами детей», интеллектуальные игры, «Лингвистическую бегалку». Для взрослых прочитают лекцию «Почему мы ссоримся?».

23 июня участников фестиваля ждут спортивно-массовые мероприятия.

До фестивальной поляны можно добраться на автобусе № 113 до остановки «Ближние сады», дальше по указателям в сторону Воронежского водохранилища.

ВЫСТАВКИ ПЛАТОНОВФЕСТА

В зале на Кирова, 8 в рамках визуальной программы Платоновского фестиваля искусств работает выставка «Великий Эрьзя». Известный советский скульптор Степан Нефедов учился живописи и рисунку в Италии и Франции, работал в редкой технике прямого высекания, вырезая фигуры из камня без предварительных набросков, покорил всю Европу. Но всегда помнил свои корни - взяв псевдоним по названию мордовской этнической группы, к которой принадлежал. На выставке непередаваемо красивые женские образы. Вход свободный.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Еще две выставки можно увидеть в выставочном зале музея имени Крамского - работы объединения "Круг художников" привез в Воронеж Русский музей.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

А на «антресолях» выставочного зала расположились «Гении в мастерских» - закулисье парижской арт-сцены представлено в снимках Мишеля Сима.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА О ВОЕННОМ ПОДВИГЕ ВОРОНЕЖА

21 июня, накануне Дня памяти и скорби, в краеведческом музее откроется выставка «Твой подвиг, Воронеж!». Экспозиция познакомит посетителей с военным периодом истории Воронежской области, покажет значение сражений, мужество и героизм защитников города. В 1942-1943 годах Воронежская земля стала ареной ожесточенных боев. Город 212 был оккупирован фашистами. Именно Воронеж остановил огромную группировку гитлеровцев на подступах к Волге, именно бои за Воронеж стали предтечей разгрома фашистов под Сталинградом.

- На выставке можно посмотреть предметы военного времени - фрагменты обмундирования, гильзы, каски, трофейный итальянский барабан, скульптуру Тибрской волчицы, эрзац-обувь. Также в экспозицию вошли фронтовые рисунки участников сражений, их воспоминания, записки с поля боя, подлинники и копии дневников бойцов с описанием боев за Воронеж, фронтовые письма-треугольники, - сообщили в музее.

Выставка «Твой подвиг, Воронеж!» будет работать до 22 июля.