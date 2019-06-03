Невыносимо прекрасные создания: Платоновфест показывает воронежцам скульптуры известного мордовского художника

СЕГОДНЯ 02:01 2019-06-03T02:01:18+03:00

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В зале на Кирова, 8 в рамках визуальной программы Платоновского фестиваля искусств открылась выставка «Великий Эрьзя». Известный советский скульптор Степан Нефедов учился живописи и рисунку в Италии и Франции, работал в редкой технике прямого высекания, вырезая фигуры из камня без предварительных набросков, покорил всю Европу. Но всегда помнил свои корни - взяв псевдоним по названию мордовской этнической группы, к которой принадлежал.

Почему его в Европе называли «русским Роденом» и "деревенским Микеланджело", вы поймете сразу. На выставке множество невыносимо прекрасных женских образов. В них невозможно не влюбиться. Большинство сделано из экзотических пород дерева альгарробо и кебрачо из Аргентины, где долгое время работал современник Платонова.

Сколько инструментов пришлось сломать ваятелю (кебрачо переводится как «ломай топор», настолько тверда и тяжела древесина, которая тонет в воде), прежде, чем на свет появились эти прекрасные создания, история умалчивает. Обязательно приходите полюбоваться - Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени Эрьзи привез в Воронеж более 40 работ мастера.

Выставка будет работать по 30 июня, вход на нее свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU