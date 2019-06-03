2019-06-03T07:27:38+03:00
Звезды

В кругу художников: Русский музей привез в Воронеж живопись и графику

А Мультимедиа Арт Музей и Московский дом фотографии – снимки закулисья творцов «Парижской школы»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В первый день Платоновского фестиваля в музее имени Крамского стартовало два проекта визуальной программы форума искусств. В выставочном зале открылся «Круг художников». Работы участников знаменитого ленинградского объединения конца 20-х – начала 30-х годов прошлого века привез в Воронеж Русский музей.

- Эти художники творили в то же время, когда писал и ходил по улицам Платонов. Им бы нашлось, о чем с ним поговорить. Выражаясь его цитатой «без меня народ не полный» - так и без этих художников наш народ не полный, - считает завотделом графики Русского музея Наталья Козырева. - В тот период шло становление нового советского искусства, творцы были заняты поиском нового. «Круг художников» искал адекватный времени стиль эпохи. Это настоящая, подлинная живопись - по технике, по таланту.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Проект представил около 50 работ - живописных и графических - Вячеслава Пакулина, Алексея Пахомова, Давида Загоскина, Израиля Лизака, Александра Русакова, Александра Самохвалова и других авторов. В картинах воспета жизнь рабочих и крестьян, спортивные праздники. Выставку можно посмотреть до 28 июля.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

А на «антресолях» выставочного зала расположились «Гении в мастерских» - закулисье парижской арт-сцены представлено в снимках Мишеля Сима. Фотография для польского скульптора Михала Змаевского сначала была чем-то вроде хобби. Но именно фоторепортажи из художественных мастерских его друзей возродили к жизни сломленного Освенцимом творца. Сначала Пабло Пикассо попросил задокументировать процесс его работы. Снимки удались, а Михал Змаевский ставший с легкой руки Поля Элюара Мишелем SIMA (анаграмма слова AMIS - друзья), перефотографировал всех своих приятелей-художников. За десяток лет он открыл камерный мир мастерских Анри Матисса, Франсиса Пикабиа, Осипа Цадкина, Альберто Джакометти, Жана Кокто, Марселя Дюшана, Ле Корбюзье, Марка Шагала, Хуана Миро, Фернана Леже - творивших также во времена Андрея Платонова.

На выставке представлено около 120 снимков из Мультимедиа Арт Музея (Москва) и Московского дома фотографии. Выставка продлится по 30 июня.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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